Prignitz : Heiraten weiterhin in Mode

Standesämter melden: Fast überall mehr Trauungen im Jahr 2018

von René Hill

15. Januar 2019, 10:37 Uhr

Der Trend zum Heiraten ist ungebrochen. 190 Paare gaben sich in Perleberg und Wittenberge das Ja-Wort. Dieser Trend bestätigt sich in fast allen Ämtern und Gemeinden der Prignitz, wie der „Prignitzer“ auf Anfrage in den Standesämtern erfuhr.

In Bad Wilsnack waren es im vergangenen Jahr 30 Hochzeiten und damit sind es zwei weniger als noch im Jahr zuvor, erklärt Angela Lausmann vom Standesamt. 2017 verließen 32-Paare das Standesamt als Eheleute. 2016 seien es hingegen weniger gewesen, so Lausmann.

Im Amt Putlitz/Berge schworen sich 26 Pärchen ewige Liebe und Treue. Damit läge man ungefähr gleichauf zum Vorjahr, heißt es aus der Verwaltung.

Wer in der Gemeinde Plattenburg heiratet, der gibt sich überwiegend auf der gleichnamigen Burg das „Ja-Wort“. „Von den 33 Paaren im vergangenen Jahr ließen sich lediglich sechs in unseren Amtsräumen trauen“, so Standesbeamtin Sarah Hagen. 27 Paare hätten das romantische Ambiente der Plattenburg vorgezogen. Sarah Hagen konnte eine positive Entwicklung feststellen: „Auch bei uns wird wieder mehr geheiratet. Drei Ehen wurden mehr geschlossen als 2017. Nur 24 waren es 2016.“

Das Standesamt in Pritzwalk zeichnet auch für die Eheschließungen in Groß Pankow verantwortlich. „Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in unserem Standesamt 70 Eheschließungen registriert. Das waren zehn mehr als noch ein Jahr zuvor“, sagt Sabine Kadasch, Amtsleiterin für Verwaltungssteuerung und Bürgerservice der Stadt Pritzwalk. „Davon zehn in der Gemeinde Groß Pankow.“ Der beliebteste Ort für Hochzeiten war das Schloss Wolfshagen, wo sieben Ehen geschlossen wurden. Zwei gab es im Rathaus Groß Pankow und eine auf dem Waldlehrpfad in Groß Woltersdorf.

„20 Ehen wurden bei uns im Amt Lenzen-Elbtalaue geschlossen“, vermeldet die dortige Standesbeamtin Britta Thiele. „Das sind drei mehr als 2017.“

Auch für die Gemeinde Karstädt kann Standesbeamtin Sybille Dannehl feststellen, dass im vergangenen Jahr mehr Paare heirateten: „Waren es 2017 noch 16 Eheschließungen in unserer Gemeinde, so registrierten wir im vergangenen Jahr 20.“