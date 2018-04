Revitalisierung ist Voraussetzung : Hoffnung für den Rudower See

Biosphärenreservat und Landesbehörden wollen Anwohner über Handlungskonzept informieren – Wieder Ausweisung als Badesee

von Torsten Gottschalk

01. April 2018, 05:00 Uhr

In die Bemühungen zur Rettung des Rudowers Sees scheint etwas Bewegung zu kommen. Landesumweltamt und Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg planen in den nächsten Wochen Informationsveranstaltungen für betroffene Anrainer in Boberow und Lenzen. Dabei will die Biosphäre Ergebnisse mehrmonatiger Untersuchungen und ein Handlungskonzept vorstellen. Demnach ist eine weitere Revitalisierung des rund 600 Hektar großen Rambower Moores Grundvoraussetzung für eine Sanierung des Rudower Sees sowie weitere Maßnahmen und Investitionen.

„Das ist nicht unsere Meinung, sondern die Auswertung wissenschaftlicher Gutachten von Moorexperten. Nur durch großflächige Vernässung des Moores kann der Moorkörper, der die Nährstoffe zurückhält, wieder aufgebaut werden“, sagt Dr. Heike Ellner, die Leiterin des Biosphärenreservats. Sie gibt aber zu bedenken: „Das ist ein Prozess, der zehn Jahre und länger dauert.“ Und viel Geld kostet. Heike Ellner spricht von 14 bis 15 Millionen Euro. Möglich gemacht werden soll das ins Auge gefasste Großprojekt mit Fördermitteln im Rahmen eines EU-Life-Projektes. Um ein solches Projekt aber in die Wege leiten zu können, muss das Einverständnis von Eigentümern, Pächtern und der anliegenden Kommunen eingeholt werden. Zuletzt äußerte die Seegemeinde Boberow ihre Bedenken.

Vorerst aber gelangen weiter große Mengen Phosphate aus dem Anfang der 2000er Jahre mit großem finanziellen Aufwand renaturierten Rambower Moors über den Nausdorfer Kanal in den mit 167 Hektar Fläche größten See der Prignitz und belasten die Wasserqualität. Der damals wieder befeuchtete Moorkörper gilt nach Ansicht von Experten als Hauptquelle der Verunreinigung mit 90 Prozent der Nährstoffeinträge.

Seit gut einem Jahr gibt es deshalb Arbeitstreffen bezüglich des Rudower Sees/Rambower Moores mit Vertretern von Landes- und Kreisbehörden, Umweltverbänden, der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Rettet den Rudower See“ und des Amtes Lenzen-Elbtalaue unter der Leitung von Dr. Heike Ellner. Als Ergebnis dieser Tagungen wurden zunächst Maßnahmenkataloge und ein Nährstoffreduzierungskonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet zahlreiche Bausteine, beispielsweise die Monitoring-Untersuchungen des Oberflächenwassers und des Moores oder Beprobungen.

Die Arbeitsgemeinschaft, ein Bündnis von besorgten Bürgern und Anliegern des Sees, kämpft für eine nachhaltige Verbesserung der Qualität des Gewässers und hat mit großer Leidenschaft die Politik und Behörden für das Thema See sensibilisiert. Aber dass sich die Wasserqualität laut Expertenmeinung nicht kurzfristig verbessern lässt, bedrückt die Lenzener doch.

AG-Sprecher Ralf Behrens gibt zu, dass man sich mehr erhofft hatte. „Es ist gut, dass man versucht, gemeinschaftlich etwas für den Rudower See zu tun. Laut aller Experten gibt es aber wohl keine Alternative zur weiteren Vernässung des Rambower Moores. Und ohne Vernässung kein Geld für andere Maßnahmen. Sollte aber ein Großprojekt gestartet werden, ist eine technische Anlage zur Regulierung des Schadstoffeintrags in den See zwingend notwendig.“

Dass eine Hauptforderung der AG demnächst umgesetzt werden soll, sieht Behrens als Ansporn. Denn der Landkreis Prignitz beabsichtigt, den Rudower See in der kommenden Badesaison wieder als Badegewässer nach der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg (Brandenburgische Badegewässerverordnung - BbgBadV), umgangssprachlich „EU-Badegewässer“, auszuweisen.

Dringend überarbeitet werden muss aus Sicht der AG das Gewässerentwicklungskonzept (GEK) Löcknitz gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie, das Bewirtschaftungsziele und Zielerreichungsprognosen auch für den Rudower See und den Nausdorfer Kanal benennt. Das GEK bescheinigte dem Rudower See 2015 noch einen „guten ökologischen Zustand“. Aus dieser Feststellung ergab sich keine Priorität für Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität im Rudower See. Ein Trugschluss, wie sich nur ein Jahr später herausstellte.

Auf dem richtigen Weg sieht Amtsdirektor Harald Ziegeler die Gespräche mit den Brandenburger Landesbehörden bei der Entwicklung eines Konzepts zur Verbesserung der Wasserqualität des durch massives Fischsterben und dem mehrwöchigen Badeverbots im Jahr 2016 in die Schlagzeilen geratenen Sees. Bei gesonderten Treffen mit Vertretern des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft wurde der Stadt Lenzen signalisiert, dass es eigenständige Untersuchung des abgelagerten Schlamms im Rudower Sees geben wird. Außerdem wird die Einrichtung einer sogenannten Sedimentfalle für das Zurückhalten der Nährstoffeinträge am Nausdorfer Kanal in Aussicht gestellt.

„Das ist nicht nur Bewegung, das ist ein Schritt nach vorn“, glaubt Ziegeler, gibt jedoch zu bedenken, dass diese Vorhaben und das geplante EU-Life-Projekt nur miteinander zu realisieren sind. Der Amtsdirektor lobte ausdrücklich das Engagement der Arbeitsgemeinschaft „Rettet den Rudower See“ als wichtigen Faktor der angelaufenen Gespräche mit den Landesbehörden.