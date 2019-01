„Kennenlernen – Tanzen – Ideen austauschen“ : II. Ball der Perleberger Unternehmer

von rehi

16. Januar 2019, 10:13 Uhr

Am 15. Februar erlebt der Perleberger Unternehmerball seine zweite Auflage. Er steht auch in diesem Jahr unter dem Motto „Kennenlernen – Tanzen – Ideen austauschen“. Beginn ist um 19 Uhr im Saal des Hotels „Deutscher Kaiser“. Dessen Geschäftsführer Steve Hausmann hatte vor Jahresfrist die Idee, etwas für die Perleberger Unternehmerschaft zu initiieren. Es sei ihm nach wie vor wichtig, dass die Geschäftsleute einmal im Jahr außerhalb der Arbeit sich zusammenfinden und feiern. „Auch ist dies ein guter Rahmen, um Ideen für weitere gemeinsame Aktivitäten zu finden“, so Hausmann.

Die ersten Interessenten hätten sich angemeldet, darunter auch Bürgermeisterin Annett Jura. Reservierungen werden unter der Rufnummer 03876/79140 oder per E-Mail info@hoteldeutscher Kaiser.de entgegengenommen.