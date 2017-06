Bauprojekt für 200 000 Euro : Jeetze für Brückenbau umverlegt

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Die Jeetzebrücke zwischen Düpow und Uenze wird erneuert. Das Vorhaben wird federführend durch die Gemeinde Plattenburg umgesetzt. Der Neubau kostet etwa 200 000 Euro. Davon gibt es 168 000 Euro Förderung über das Leader-Programm des Landes Brandenburg. Die kommunalen Eigenanteile in Höhe von etwa 25 000 Euro teilen sich die Gemeinden, wobei Plattenburg ein Drittel der Kosten trägt und Perleberg zwei Drittel.

Anfang der 70er Jahre mit der Begradigung des kleines Flüsschen fiel die Brücke über die Jeetze in die Hoheit der Gemeinde Plattenburg. Doch es gilt der historische Verlauf des Flüsschen und damit gehört die Querung in die Gemarkung Düpow. So bekam Perleberg eine weitere Brücke, über die die Stadt angesichts des Zustandes alles andere als glücklich war. Dennoch sehe man diese historische Wegebeziehung, die eine Art Verlängerung des alten Postwegs sei, betonte damals Bauamtsleiter Hagen Boddin. Im Klartext: Eine Lösung musste gefunden werden, denn seit 2013 war die alte Querung offiziell gesperrt. Ein Baugutachten bescheinigte, dass weder Verkehrs- noch Standsicherheit hier gewährleistet seien.

Der neue Durchlass sei bestellt, ist von Andreas Heinrich vom Bauamt der Stadt zu erfahren. Sofern er fertig ist, werde er an Ort und Stelle zusammen- und eingebaut. Im Vorfeld wird der Fluss an dieser Stelle verrohrt und rund 50 Meter umverlegt, „damit wir eine trockene Baugrube haben“, erläutert Bauamtsleiter Hagen Boddin. Anschließend fließt er wieder in seinem angestammten Bett.

Ab Mitte Juni sollen diese Arbeiten stattfinden. Dann ist hier absolut kein Durchkommen mehr. Bis dato haben Insider oftmals die gesperrte Querung genommen, um auf kurzem Weg nach Uenze zu gelangen. Doch recht schnell heißt es jetzt stopp hier. Denn auf Uenzer Seite wird gegenwärtig bereits an einer Fahrradwegspur gearbeitet.



von Doris Ritzka

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr