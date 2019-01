Wittenberge : Jubiläum im Rampenlicht

Auf der Grünen Woche zu den 20. Elblandfestspielen eingeladen

von Barbara Haak

28. Januar 2019, 08:31 Uhr

Den Prignitz-Tag auf der Grünen Woche in Berlin nutzten der Vizepräsident der Elblandfestspiele, Bodo Rückschlag, und Produktionsleiter Lutz Lorenz, um Besucher der Messe auf die 20. Open-Air-Spiele neugierig zu machen. Im Bühneninterview mit Antenne Brandenburg stellte Rückschlag das musikalische Programm und die Besetzungsliste der Italienischen Nacht, so das Motto der Jubiläumsgala, vor. Lorenz erläuterte Anreisemöglichkeiten, Rahmenprogramme und die Möglichkeiten zum Kartenkauf. Als Stadtmaskottchen war Ackerbürgerin Mathilde auf der Messe unterwegs, verteilte Informationen zu den Festspielen und lud in Gesprächen zum Besuch der Elblandfestspiele am 12. und 13. Juli ein.

Der Festspielverein hat sehr namhafte Künstler für das Event, das wieder vom rbb übertragen wird, verpflichtet. Der Ticketverkauf sei höchst zufriedenstellend, so dieser Tage der Vizepräsident.