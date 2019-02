von Paul Grotenburg

05. Februar 2019, 13:25 Uhr

Der Kultur-, Vereins- und Sozialausschuss der Gemeinde Weisen thematisiert auf seiner nächsten Sitzung das Dorfjubiläum Schildes in diesem Jahr. Die Ortslage feiert 680 Jahre. Der Ausschuss trifft sich am Donnerstag um 18.30 Uhr im Landmarkt in Weisen.