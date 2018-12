Perleberg : Kammermusikalisches zur Weihnacht

von René Hill

14. Dezember 2018, 09:17 Uhr

Das diesjährige Weihnachtskonzert der Musikschüler findet am morgigen Sonnabend um 14 Uhr im großen Saal der Kreismusikschule in Perleberg statt. Die Jungen und Mädchen wollen die Gäste mit vorweihnachtlichen Klängen erfreuen. „Besonders stark vertreten sind in diesem Jahr kammermusikalische Angebote“, so Axel Gliesche in einer Pressemitteilung. „Das liegt einerseits daran, dass Teilnehmer des Wettbewerbs ,Jugend musiziert’ auftreten, andererseits sich kleine Ensembles in der Besetzung Gesang, Geige und Klavier zusammen gefunden haben.“ In dem rund einstündigen Konzert reicht die musikalische Palette vom Volksmusik über Klassische Musik bis hin zum Jazz. „Damit geben wir auch einen Einblick in das reichhaltige Angebot unserer Musikschule“, sagt Axel Gliesche. „Denn neben den genannten Instrumenten gibt es auch Beiträge von Blech- und Holzbläser, Streichern und Zupfinstrumenten, wie der Gitarre.“

Eingebettet ist in dieser Veranstaltung zum Jahresende auch die Auszeichnung der Prüfungsschüler. Nach dem Konzert sind die Gäste noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen, den traditionell die Pritzwalker Landfrauen vorbereiten und anbieten.