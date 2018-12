Wittenberge : Kinder können feucht-fröhlich ins neue Jahr feiern

Filme schauen, Computerspiele zocken, basteln und natürlich im Wasser toben. All das ohne, dass die Eltern dabei sind.

von Paul Grotenburg

06. Dezember 2018, 09:31 Uhr

Zwar ist Silvester noch rund drei Wochen hin, aber dennoch können Eltern ihre Kinder für ein volles Unterhaltungsprogramm am Jahreswechselabend anmelden.

Die Prignitzer Badewelt veranstaltet auch in diesem Jahr eine Kindersilvesterparty. „Wir bieten ein Rundumsorglospaket für Eltern, die selber ins neue Jahr feiern wollen, vielleicht eine Tanzveranstaltung besuchen möchten“, sagt Geschäftsführer Christian Maasch gegenüber dem „Prignitzer“.

Zum wiederholten Male bieten er und sein Team ein Programm für die sechs bis 14-jährigen Kinder. „Es gibt Filme, Bastelmöglichkeiten und jede Menge Badespaß“, erklärt er. Dazu gehört eine Übernachtungsparty. Mit einem kleinen Feuerwerk wird das Jahr 2019 begrüßt.

Genauere Informationen zu der Silvesterparty und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es in der Prignitzer Badewelt. Entweder persönlich, An der Schwimmhalle 5b in Wittenberge, telefonisch oder 03877/403515 oder per Mail unter info@badewelt-wittenberge.de