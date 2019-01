Glöwen : Kindertreff in der Teestunde

Katechetin Ria Preul lädt alle 14 Tage dienstags Jungen und Mädchen in den Glöwener Gemeinderaum am Kirchplatz ein

von René Hill

10. Januar 2019, 07:07 Uhr

Um den 6. Januar sind überall die Sternensinger unterwegs. Kein Wunder also, dass Ria Preul, Katechetin des Pfarrsprengels Glöwen-Schönhagen, das Thema „Sterne“ für die erste Teestunde 2019 für die Kinder ausgewählt hat. Alle 14 Tage dienstags kommen im Gemeinderaum die Kinder bis zu zehn Jahren zusammen, um zu malen, zu spielen, zu basteln oder sich einen Film anzusehen. „Im Durchschnitt sind es zehn Kinder“, erzählt Ria Preul. „Doch die erste Erkältungswelle ist unterwegs, so dass es heute nur fünf sind.“ Die Frage, warum der Kindertreff „Teestunde“ heißt erübrigt sich beim Blick auf die Tische. Hier stehen volle Teekannen und gefüllte Keksdosen.

Am Sonntag war der Aussendegottesdienst für die Sternensinger in Kunow, erzählt Ria Preul. „Am Montag hatten wir die erste Runde.“ Die Katechetin gibt gerade die nächsten Termine bekannt, da öffnet sich wie auf Stichwort die Tür des Gemeinderaumes. „Ich habe Licht gesehen“, sagt Ruth Kramer. „Wollte fragen, wann ihr mit den Sternensinger auf dem Kirchplatz seid?“

„Am Mittwoch“, antwortet Ria Preul und wendet sich wieder den Kindern zu. Mit ihnen bastelt sie heute Sternenschlüsselanhänger. Mit Filzstiften, heute überwiegen die Farben Silber und Gold, werden die Sterne ausgemalt.

Die Jungen und Mädchen kommen gern zur Teestunde, wie sie uns erzählen. „Ich finde es so toll hier“, sagt Mika (8), der noch nicht so lange dabei ist. „Mir gefällt einfach alles.“ Dem stimmt Marie (8) zu. Auch ihr gefällt alles bei der Teestunde, ganz besonders aber das Basteln. Da ist sie heute in ihrem Element.

Die Sterne sind schnell ausgemalt und kommen nun in die vorgepresste Sternenform des Schlüsselanhängers. Geduld ist dann gefragt, um noch die kleinen Engel zusammenzufügen. Stolz präsentieren die Kinder ihre Arbeiten.

„Zu unserer Teestunde ist jedes Kind bis zu zehn Jahren eingeladen“, sagt Ria Preul. „Sie ist offen für alle, wendet sich nicht nur an konfessionell gebundene Kinder.“ Wer dabei sein möchte, der kann sich beim nächsten Treffen, am 22. Januar um 16 Uhr im Gemeinderaum Glöwen, Kirchplatz 23, einfinden. Das Thema ist noch geheim, auf der Planung mit fünf Fragezeichen gekennzeichnet. Im Pfarrsprengel gibt es auch noch Teestunden in Netzow, Kunow, Groß Leppin und Döllen.