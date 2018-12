Perleberg/Potsdam : Kirbach ist Verfassungsrichterin

Die Perleberger Jugendrichterin Christine Kirbach ist eine von sechs neuen Brandenburger Verfassungsrichtern, die gestern vom Landtag in Potsdam gewählt und anschließend vereidigt wurden.

von Ronald Ufer

13. Dezember 2018, 09:34 Uhr

Die Amtszeit beträgt zehn Jahre. Die Juristin wirkt als Jugendrichterin am Amtsgericht Perleberg und auch am Landgericht Neuruppin. Sie wurde von der SPD vorgeschlagen, gehört der Partei aber nicht an. Sie sieht die Wahl auch als Zeichen, dass die Prignitz und ein erfolgreiches Wirken hier in Potsdam wahrgenommen werden.

In das höchste Gericht des Landes will sie ihre Erfahrungen einbringen. „Es ist ein Gericht, bei dem alle Bürger Verfassungsbeschwerden einlegen können, wenn sie meinen, durch die öffentliche Gewalt des Landes in einem von der Landesverfassung gewährleisteten Grundrecht verletzt zu werden“, so Kirbach.