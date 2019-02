Bad Wilsnack : Kita-Jubiläum auf Tagesordnung

von svz.de

27. Februar 2019, 15:30 Uhr

Der Ausschuss für Ordnung, Bildung und Soziales trifft sich am Montag, 4. März, zu seiner nächsten Sitzung. Getagt wird diesmal im Mehrzweckraum der Kita „Sonnenschein“, Am alten Sportplatz 1. Denn diese feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum soll ebenso Thema sein wie die geplante Umgestaltung des Außenbereiches sowie der Spielgeräte. Außerdem: Der Stand der Entsorgung kompostierbarer Abfälle in der Kurstadt. Los geht es um 17 Uhr unter der Leitung von Ralf Brehmer.