Perleberg : Kleiderkammer hat neue Öffnungszeiten

von Doris Ritzka

28. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Wie von der Awo zu erfahren ist, hat die Kleiderkammer in Perleberg in der Quitzower Straße neue Öffnungszeiten. Diese sind im neuen Jahr Montag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr. Bedürftige können sich hier nach Kleidung, aber auch Haushaltsgegenständen und Spielzeug für Kinder umsehen und gegen einen kleinen Obolus erwerben.

Kleider- und Sachspenden können in der Kleiderkammer während der Öffnungszeiten abgegeben werden oder dienstags bis 18 Uhr auch in der Awo-Geschäftsstelle. Benötigt wird alles an Kleidung für Damen, Herren oder Kinder. Gern angenommen werden auch Haushaltsgegenstände.