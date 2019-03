Lenzen : Kleine Dott führt durch das Moor

Texte, Fotos, Audiodateien – Studenten entwickeln digitale Radtour / Burg Lenzen wird daraus eine App programmieren

von svz.de

28. März 2019, 07:45 Uhr

Grünspecht Willy lebt im abgestorbenen Baum, zusammen mit Käfer Paul, der im feinsten Berliner Dialekt rotzfreche Kommentare gibt, während ein Heer von Ameisen sich einen Weg durchs Holz bahnt. Nur gut, dass die kleine Dott die Sprache der Tiere versteht und so jede Menge über ihr Leben im Baumhaus erfahren kann. Stille Zuhörer sollen Radfahrer sein, die künftig mit der Kleinen Dott auf Erlebnisreise gehen.

Fünf Studentinnen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde haben das Konzept für eine App entwickelt. Basierend auf der bereits bestehenden rund 30 Kilometer langen Radroute „Sanfte Riesen“ haben sie diese zwischen Lenzen und dem Rambower Moor um neun Erlebnisstationen ergänzt. Mal geht es mit der kleinen Dott klammheimlich durchs Röhricht, wo die zierliche Moosjungfer lebt, mal wird das Reich der Quellen erkundet oder das Großsteingrab bei Mellen. „Wir verknüpfen Natur und Kultur miteinander, sprechen Familien mit Kindern ab neun Jahren an“, sagen sie.

Zur Vorbereitung waren sie für mehrere Tage nach Lenzen gekommen, sind die Route abgefahren, haben Fotos gemacht, Videos gedreht. Zurück an der Uni wurde das Material ausgewertet, wurden Texte geschrieben und gesprochen. Zwei Familien haben die App mit den Audiodateien getestet, sie hätten ein positives Feedback gegeben. Gespeichert auf einem Stick überreichten die Studenten ihr Werk am Mittwoch den Mitarbeitern auf der Burg Lenzen. „Unsere Arbeit ist hiermit beendet, bitte bringen Sie sie zum Abschluss“, sagen sie an Geschäftsführerin Bettina Kühnast gewandt.

„Das ist ein großartiges Geschenke, welches wir mit Sicherheit bis zur anwendungsreifen App weiterentwickeln werden“, verspricht Kühnast. Ganz beeindruckt zeigt sich Jan Schormann vom Biosphärenreservat. Ihm gefällt, dass mit den Inhalten die ganze Familie und mehrere Sinne angesprochen werden. So können beispielsweise alle Texte der Audiodaten auch gelesen werden, vermitteln die Tierlaute wie der Ruf der Rohrdommel ein realistisches Bild von der Natur rund ums Moor.

Dankbar ist Mike Laskewitz. Der Geschäftsführer vom Tourismusverband Prignitz erhofft sich eine weitere Aufwertung der touristischen Ziele rund um Lenzen, insbesondere der archäologischen Orte wie das Mellener Grab oder Lenzens Burg, wenn dort das unterirdische Museum gebaut wird.

Hanno Taufenbach