Breese : Kuhblank braucht einen Containerplatz

von Ronald Ufer

21. Februar 2019, 07:53 Uhr

Den ablehnenden Bescheid der Kreisverwaltung zur Schaffung eines Recycling-Containerplatzes in Kuhblank will die Gemeindevertretung Breese nicht hinnehmen. In Kuhblank müsse wie überall in den Ortsteilen ein solches Areal ausgewiesen werden, sagte Bürgermeister Werner Steiner. Das werde er auch der Kreisverwaltung mitteilen und Widerspruch einlegen. Möglicherweise beruhe die Ablehnung auf dem früher ausgewiesenen unbefestigten Platz, bei dem der Kranarm des Abfuhrfahrzeugs nur eingeschränkt genutzt werden konnte und Schäden an der Technik drohten.

Steiner sprach sich für einen befestigten Standort aus, an dem die Technik uneingeschränkt und problemlos eingesetzt werde, am besten direkt am Rand einer Straße wie der L 11. Den Einwand, dort würden dann auch Ortsfremde entsorgen, sieht der Bürgermeister gelassen. Denn in der Vergangenheit wurde immer wieder beklagt, dass die Container bei der Abfuhr nur halbvoll waren. Diskutiert sei nun lange genug, es müsse endlich ein Ergebnis und ein Stellplatz, konstatierte Steiner mit Blick auf Ortsbeirat und Kreisverwaltung.