Corona in der Prignitz : Landrat bittet um Verzicht

Die Menschen sollen die Einschränkungen akzeptieren. Keine neuen Fälle in der Prignitz. Es bleibt bei einem Infizierten.

von Hanno Taufenbach

19. März 2020, 17:35 Uhr

Helfen auch Sie! Das ist der Appell in diesen Tagen. Dem möchten wir uns anschließen. Wir bereiten online ein Datenbank vor, auf der wir über Ihre Hilfsangebote in der Region berichten wollen. Informieren Sie uns über Ihre Ideen gerne per Mail unter pri@prignitzer.de oder rufen Sie uns an: 03877/92908280.

Landrat Torsten Uhe ruft ebenfalls zur Solidarität auf. Dabei gehe es auch um den freiwilligen Verzicht. Die erlassenen Verbote und Einschränkungen im Freizeitbereich sollten unbedingt respektiert werden. „Die Pandemie kann nur solidarisch von der Gesellschaft überstanden werden, vorausgesetzt, wir verzichten und lassen ab von gewohnten Dingen“, wirbt er um Verständnis. Und weiter: „Meine Bitte an alle Prignitzer: Haltet Euch an die Regeln!“ Es sind Sätze, wie sie Politiker bundesweit am Donnerstag formulieren. Nur dann sei es möglich, noch striktere Einschränkungen oder Ausgangssperren eventuell zu verhindern.

Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, setzt die Perleberger Kreisverwaltung mit ihren Nebenstellen die Sprechzeiten mit persönlicher Kontaktaufnahme aus. Ziel sei es, die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten, erklärt Pressesprecher Frank Stubenrauch. Nur so könne die Bearbeitung von Bürgeranliegen sichergestellt werden. Alle Anliegen sind telefonisch, elektronisch oder schriftlich heranzutragen. Die Kontaktdaten der Sachbereiche sind dazu im Internet unter www.landkreis-prignitz.de einsehbar. Über persönliche Termine entscheiden allein die Mitarbeiter. Das betrifft auch bereits erteilte Termine der Kfz-Zulassungsstelle, so Stubenrauch.

Die Zahl der Erkrankten sei in der Prignitz am Donnerstag nicht gestiegen. Laut der Amtsärztin Dagmar Schönhardt bleibt es bei dem offiziell bestätigten Fall vom Mittwoch. Eine Person war positiv getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Deutschlandweit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Infizierten laut dem Robert Koch-Institut bis Donnerstagabend auf fast 14 000 Menschen, in Brandenburg sind es 204. Vor diesem Hintergrund bittet das Brandenburger Gesundheitsministerium darum, die Notrufnummern 110 und 112 nicht unnötig zu belasten. Diese Rufnummern stünden ausschließlich für Notfälle zur Verfügung, betonte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Fragen zu Corona und den Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden im Landkreis Prignitz unter der Hotline 03876-713 313 beantwortet. Sie ist von 7 bis 20 Uhr geschaltet.