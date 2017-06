Wölfe : Landwirte warnen vor dem Wolf

vergrößern 1 von 1 Foto: Mick 1 von 1

Ein „Leben ohne Wolf“ stand auf einem Plakat, das der Mann in die Kamera hielt. Aus diesem Grund nahmen mehr als 350 Landwirte, Jäger, Vertreter von Zuchtverbänden und Einwohner der Kreise Prignitz und Ludwigslust-Parchim Mittwochabend an der ersten länderübergreifenden Mahnwache anlässlich der Wiederansiedlung des Wolfes teil. Sie trafen sich auf einem Feld zwischen Steesow und Rambow.

Initiiert hatten dieses Mahnfeuer die Bauernverbände Ludwigslust und der Kreisbauernverband Prignitz. „Über das Wolfsmonitoring wurden neue Daten veröffentlicht, die Entwicklung zeigt, das es an der Zeit ist, sich zu positionieren und seinem Protest Ausdruck zu geben“, sagte Nicole Gottschall, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Ludwigslust, der zusammen mit dem Prignitzer Verband zum Protest aufgerufen hatte.

„Wir sind nicht komplett gegen den Wolf, aber es muss klare Regelungen geben, was im Schadensfall, was vorbeugend zu machen ist. Das ist wichtig für alle, die Weidetierhaltung betreiben“, so Gottschall.

Ihre Prignitzer Kollegin Christine Stettin ergänzte: „Der Wolf war in Brandenburg nie weg, war bis 1992 im Jagdrecht. Da stellt sich auch die Frage, wie viel Wolf verträgt die Prignitz?“ Sie fordern vom Bundesministerium eine Wolfsstudie. „Die Reproduktionsrate wächst rasant, hier muss gehandelt werden, um die Population des Wolfs zu regulieren“, sagte Stettin

Die Folgen der zunehmenden Wolfspopulation hat konkret beispielsweise Schäfermeister Maik Gersonde aus Schlesin zu spüren bekommen. „In diesem Jahr hatten wir über hundert tote Schafe, die Förderung über das Land zum Ausgleich der Schäden läuft nicht richtig“, so Gersonde.

Beim Wolfsmonitoring müssten alle Politiker angesprochen werden. Aktuell geltende Hilfen reichen nicht aus, „das Thema muss bis hoch in die Bundespolitik“, sagte der Schäfer.

Der Karstädter Lothar Pawlowski hält Milchvieh und Mutterkühe, hat ebenfalls schon Bekanntschaft mit dem Wolf gemacht. „Wir hatten mehrere Wolfssichtungen und Übergriffe auf Herden. Wir als Landwirte und Nutztierhalter kämpfen nicht darum, dass der Wolf hier wieder seinen Platz einnimmt. Wir haben ihn in den letzten Jahren nicht vermisst. Die Schaf- und Weidetierhaltung sehe ich durch den Wolf stark gefährdet.“

Der Vizepräsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Manfred Leberecht, übergab an den Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Jürgen Buchwald, ein Positionspapier, das von acht Verbänden unterzeichnet wurde. „Die Wolfsübergriffe auf Schafe, Gatterwild, Rentiere, Rinder, Ziegen und Pferde bereite den Weidetierhaltern Angst, zusätzliche Arbeit und Kosten. Sie sehen sich finanzielle und personell überfordert, aus eigener Kraft ihre Tiere in der offenen norddeutschen Weidelandschaft wolfssicher zu schützen.“

Die Vertreter der Weidetierhalter fordern ein Umdenken in der Politik. Dazu zähle die Überarbeitung des Managementplans und der Förderrichtlinie Wolf, finanzielle Ausgleichszahlungen sowie einen angemessenen Schadensausgleich.

Staatssekretär Buchwald informierte über laufende Gespräche mit dem Bund. „Ziel ist, eine Population sowie Maßnahmen zu definieren, die eine Vereinbarkeit der verschiedenen Anforderungen an die Kulturlandschaft auch zukünftig ermöglicht.“

Vor wenigen Wochen diskutierten in Brandenburg Landwirte, Naturschützer und Politiker das Thema. Ein tragfähiger Kompromiss zwischen Wolfsschutz und den Interessen der Landwirte war dabei nicht in Sicht.







von Hanno Taufenbach

erstellt am 23.Jun.2017 | 04:50 Uhr