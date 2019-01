Wittenberge : Lebenshilfe hilft bei Vorbereitung der Schau

von Barbara Haak

15. Januar 2019, 10:34 Uhr

Für die Landesrammlerschau in der alten Veritas-Halle an der Bad Wilsnacker Chaussee haben die finalen Vorbereitungen begonnen. In Absprache mit dem ausrichtenden Wittenberger Rassekaninchenverein D 273 übernimmt der Lebenshilfeverein den Aufbau der Käfiganlagen für die rund 150 Tiere. Am Freitag bewerten die Preisrichter die rassigen Langohren.

Für das Publikum ist die Schau Sonnabend von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.