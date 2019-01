Lesestart mit „Lieselotte lauert“

von snit

17. Januar 2019, 09:09 Uhr

Mit dem Lesen kann ein jeder nicht früh genug beginnen. Deswegen veranstaltet die Stadtbibliothek Hagenow auch eine Vorlesestunde für Kinder ab drei Jahren und ihre Eltern. „Lieselotte lauert“ heißt der Titel des Buches, das im Zuge des Projektes „Lesestart“ vorgestellt wird. Am Sonnabend, 26. Januar, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr soll es so weit sein. Dann können sich die Teilnehmer nicht nur auf eine schöne Geschichte von der Kuh Namens Lieselotte, sondern auch über das Täschen mit dem „Lesestart-Set 2“ freuen. Anmeldung unter der Telefonnummer 03883/ 721062.