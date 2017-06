Prignitzer Kreisausscheid : Letzte Tipps vor dem Start

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Diana Kraus rollt mit den Augen, möchte sich die Haare raufen. Ihre Schützlinge wirbeln zwar umher, aber die Handgriffe sitzen nicht. „Ihr müsst die Handschuhe anziehen und dann wird noch einmal geübt“, sagt die Jugendwartin der Feuerwehr Breese. Es sind die letzten Minuten vor dem Start beim Kreisausscheid der Jugendwehren in Wittenberge am Sonnabend.

„Vorgestern mussten wir aus zwei Mannschaften eine zusammenstellen, Positionen und Aufgaben neu verteilen. Das müssen sie jetzt fix lernen“, erklärt Diana Kraus. Beim zweiten Mal klappt es bei Finn schon besser. Er ist noch nicht mal ein ganzes Jahr in der Jugendwehr. „Mein Freund ist in der Wehr Wittenberge, meine Eltern sind ebenfalls in der Feuerwehr“, verrät der Zehnjährige seine Gründe für die Mitgliedschaft.

Wer an diesem Tag mit den Kameraden spricht, das Treiben auf dem ESV-Platz beobachtet, bekommt den Eindruck, das Nachwuchsproblem von vor einigen Jahren ist gelöst: 28 Mannschaften sind am Start, 74 Jugendwehren mit rund 850 Mitgliedern gibt es im Landkreis. „Ja, wir haben uns stabilisiert“, sagt der stellvertretende Kreisjugendwart Stefan Fuchs. Dennoch täusche der Eindruck.

Seit geraumer Zeit dürfen schon Sechsjährige Mitglied werden. Sie treten in den Floriangruppen oder bei den Löschzwergen an. Das habe einen Schub an neuen Mitgliedern gegeben, so Fuchs, ändere aber wenig an der Fluktuation. Je nach Angeboten der jeweiligen Schulen ändern sich die Interessen der Kinder.

Nicht alle bleiben bei der Feuerwehr. Mit dem Ende der Schulzeit verlassen viele die Region und das Mitgliederproblem sei wieder da. Das bestätigt Conrad Staeck aus seiner eigenen Erfahrung. Seit 2008 ist er Jugendwart in Groß Warnow, hat seinen Lebensmittelpunkt aber längst in Neuruppin gefunden. „Es macht mir Spaß, die Kinder wollen mitmachen, wollten auch zu diesem Ausscheid fahren“, sagt er. Hätten sie nicht so gedrängelt, wären die Groß Warno-wer nicht angereist.

An Wochenenden und auf Wettkämpfen betreue er den Nachwuchs, die Hauptarbeit in der Woche leisten Michele Lause und Matthias Littmann. Kinder aus Pinnow, Seetz, Klein Warnow und anderen Dörfern fahren extra nach Groß Warnow. „Neben Garlin sind wir in dem Gemeindebereich die Wehr, die noch Jugendarbeit anbietet. Auch deshalb wollen wir nicht aufhören“, sagt Conrad Staeck.

Lena Gottschalk ist glücklich. Beim Staffellauf hat sie die Kletterwand überwunden. „Ich bin groß, komme schneller rüber, deshalb war das meine Aufgabe.“ Ihre 15-jährige Schwester Lisa ist ebenfalls Teammitglied und mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden. Das Ziel der Weisener Mädchen ist klar: „Wir wollen Quitzöbel schlagen und Kreismeister werden.“ In der Altersklasse II der Mädchen sind nur diese zwei Teams am Start. Am Ende des Tages geht dieser Wunsch in Erfüllung. (Ergebnisse siehe linke Spalte.)

Der Zweikampf war hart, es gab Unstimmigkeiten und Einsprüche beim Wettkampfgericht. Vor allem die Knotenstafette kritisierten das Weisener und weitere Teams. Erklärungen zum korrekten Umlauf seien widersprüchlich gewesen. „In den Ausschreibungen war alles klar vorgegeben“, reagiert Wettkampfrichter Stefan Fuchs.

Die Kritik an einzelnen Wertungen war nicht die einzige an diesem Tag. Mehrere Mannschaften beklagten den Zustand des Platzes und schimpften auf den Gastgeber Wittenberge. Es waren nur Teilflächen gemäht worden, die Staffelstrecke musste deshalb gar um zehn Meter verkürzt werden. „Wir sind flexibel, aber ein vollständig gemähter Platz wäre schön gewesen“, bestätigt Fuchs die Kritik. Morgens habe es auch Probleme mit dem Wasser gegeben, später waren die Toiletten verstopft. Manche Wehren wie die Weisener hätten sich eine bessere Versorgung gewünscht. „Dies ist ein Kinderausscheid und es gibt nicht einmal Eis“, klagte ein Kamerad.





von Hanno Taufenbach

erstellt am 12.Jun.2017 | 05:00 Uhr