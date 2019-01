Perleberg : Lieder vom Wolgastrand

von svz.de

30. Januar 2019, 07:50 Uhr

Mit seinem Programm „Lieder vom Wolgastrand“ will Ronny Weiland an den unvergessenen Ivan Rebroff erinnern. Russische Musik ist Seele, das ist immer wieder zu spüren, wenn Titel wie „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Das Wolgalied“ oder „Katjuscha“ erklingen. Wer sich davon überzeugen will, der sollte sich den 28. Februar vormerken. Um 16 Uhr gastiert Ronny Weiland dann im Hotel „Deutscher Kaiser“. Karten gibt es in der Perleberger Stadtinformation (03876/781522) und im Hotel (03876/79140) sowie im Internet unter www.reservix.de.