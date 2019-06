Perleberg : Lose fürs Entenrennen zur Spätschicht

von Doris Ritzka

05. Juni 2019, 09:32 Uhr

Am 21. Juni, fährt der Verein der Händler und Gewerbetreibenden der Rolandstadt die nächste Spätschicht. Gestartet wird sie wieder mit der lustigen gelben Quietscheentenparade um 17 Uhr am ehemaligen UT-Kino in der Wittenberger Straße. Vor den Läden der Vereinsmitglieder wird demnächst ein kleiner Entenpool für dieses Event schon mal Werbung machen. Und seit Wochenbeginn läuft auch bereits der Losverkauf für dieses feucht-fröhliche Spektakel auf der Stepenitz. Anschließend sind Groß und Klein in die Innenstadt eingeladen, wo die Händler und Gewerbetreibenden sich so einiges einfallen lassen zum Mitsommernachtsbummel durch die Geschäfte und Einrichtungen.