Karstädt : Mann fängt ausgebüxtes Huhn ein - Nachbarin ruft Polizei

Ein Nachbarschaftsstreit um ein ausgebüxtes Huhn hat zu Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs geführt.

von Winfried Wagner

12. Januar 2020, 19:44 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit um ein ausgebüxtes Huhn hat im nordbrandenburgischen Prignitzkreis zu Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs geführt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Perleberg erklärte, waren einem 66-jährigen Hühnerhalter in Reckenzin bei Karstädt am Samstag mehrere Tiere weggelaufen.

Als der Mann mindestens ein Huhn auf dem Grundstück seiner Nachbarin einfing, äußerte die 52-Jährige ihr Missfallen und erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. „So einen Fall hatten wir noch nie“, sagte der Polizeisprecher. Hausfriedensbruch kann mit Geldstrafe geahndet werden. Karstädt liegt unweit der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.