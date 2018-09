Medizin : Mehr Organspenden in Brandenburg

Die jüngsten Zahlen versprechen Besserung. Allerdings werden Nierentransplantationen dringend benötigt.

von Reik Anton

09. September 2018, 20:00 Uhr

In Brandenburg ist die Zahl der Organspenden in diesem Jahr bislang deutlich gestiegen. Das geht aus Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervor. Von Januar bis Juli wurden demnach 75 Organe in Brandenburg entnommen. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 33.

23 Menschen spendeten demnach im ersten Halbjahr in Krankenhäusern und Kliniken Organe wie Niere, Herz oder Lunge. Zum Vergleich: 2017 waren es insgesamt 18 Spender. „Die Zahlen deuten endlich wieder auf einen Anstieg hin“, sagte Dirk Pappert, Transplantationsbeauftragter und Chefarzt am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann. 2017 wurden dort acht Menschen Organe entnommen – und damit fast die Hälfte von allen Entnahmen im Land. In Krankenhäusern wie in Cottbus, Neuruppin oder Eberswalde gab es dagegen keine.

Oft haben Menschen zu wenig Informationen

„Wir sind in Brandenburg dringend auf Organspenden angewiesen“, sagte Chefarzt Pappert. Laut der europäischen Vermittlungsstelle Eurotransplant warteten zum Stichtag 1. Juni dieses Jahres 395 Brandenburger auf eine Spende. Besonders Nierentransplantationen werden dringend benötigt, weiß Chefarzt Pappert. Sechs bis sieben Jahre müssten Patienten auf das begehrte Organ warten.

Für die Kehrtwende in diesem Jahr sei ein gestiegenes Bewusstsein in der Bevölkerung verantwortlich, vermutete Pappert. Auch prominente Beispiele wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), der 2010 seiner kranken Frau Elke Büdenbender eine Niere spendete, hätten ihren Beitrag geleistet. Aber warum gibt es trotz des hohen Bedarfs an den lebenswichtigen Organen und prominenter Vorbilder immer noch so wenig Spender? Nach Einschätzung von Pappert ist die Organspende eine „große Grauzone“. „Das ist kein Thema, das man beim Abendessen bespricht.“

Häufig werden Menschen erst beim Tod eines nahen Angehörigen mit der Frage konfrontiert. Auch wüssten viele nichts über den Weg zur Organspende. „Bis es zu einer Entnahme kommt, müssen strenge gesetzliche Regelungen eingehalten werden.“ Zwei unabhängige Ärzte müssen erst den Hirntod feststellen. Je nachdem, ob der Spender ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener ist, gelten unterschiedliche Bedingungen. Nach 24 beziehungsweise 48 Stunden müsse der Hirntod dann erneut festgestellt werden. „Erst dann wird der Patient für tot erklärt.“ Anschließend werden die Daten des Verstorbenen an Euro- transplant im niederländischen Leiden übermittelt. Diese sucht in Datenbanken nach passenden Empfängern.