Wittenberge : Mitreden und entscheiden

Heranwachsende diskutieren über Beteiligung an Wittenberge-Politik

von svz.de

24. Januar 2019, 08:53 Uhr

Piratenturm, Hängebrücke, Kletternetz, Balancierbalken: Als das Bauamt vor gut zwei Jahren den schicken Spielplatz an der neuen Uferpromenade plante, haben Phillipp, Paula, Josi sowie andere Mädchen und Jungen aus der Elbland- und der Jahnschule dabei tüchtig mitgeredet, Vorschläge gemacht und mitentschieden. Schließlich ging es ja um eine Angelegenheit, die vor allem sie betrifft. Das war in der Praxis schon das, wozu Kommunen in Brandenburg seit Mitte vergangenen Jahren laut Landes-Kommunalverfassung verpflichtet sind, nämlich Kinder und Jugendliche in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten zu beteiligen.

Die beim Spielplatzprojekt mit Erfolg praktizierte Form, ist die projektbezogene, und damit eine von drei Möglichkeiten, die jetzt auf einem von der Stadtjugendhilfe Wittenberge organisierten Workshop diskutiert wurden. Thema war, wie die Kinder- und Jugendbeteiligung in der Elbestadt ganz konkret aussehen kann. Annette Hensler und Marina Hebes von der Stadtjugendpflege freuten sich, dass sich dazu 23 Kinder aus den beiden Grundschulen der Stadt sowie fünf Heranwachsende aus dem Jugendforum Prignitz einfanden. Gemeinsam mit Abgeordneten – fünf waren der Einladung gefolgt – und mit anderen Interessierten „haben wir überlegt, was welche Form der Beteiligung für Wittenberge am besten in Frage kommt“, sagt Annett Hensler. Sicher, so räumt sie auf Nachfrage ein, „hätten wir uns über eine noch regere Beteiligung junger Leute, beispielsweise aus den weiterführenden Schulen, gefreut“. Zwar fand der Workshop an einem Wochentag statt. Aber daran könne es nicht gelegen haben. „Wer zum Workshop gewollt hätte, hätte auch eine Freistellung für den Unterricht bekommen, so sei es vereinbart gewesen, sagt Hensler.

Aber dafür, dass es der erste Workshop zum Thema war, sei das Interesse gut gewesen, habe es in Arbeitsgruppen lebhafte Meinungsaustausche gegeben. Ja, eine projektbezogenen Arbeit, also das Mitmachen und Mitentscheiden bei ganz konkreten Angelegenheiten, können sich Heranwachsende vorstellen. Auch Kinder- und Jugendeinwohnerversammlungen als Möglichkeit der Beteiligung, stoßen auf Interesse, sagen Annette Hensler und Marina Hebes. Eine dritte Form des Mitmachens ist die, sich in offenen Jugendforen zu engagieren. Auch diese Möglichkeit stieß bei diesem ersten Workshop auf Zustimmung. Weitere Runden sollen folgen.