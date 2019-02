Wittenberge : Mutmaßliche Ladendiebin gestellt

von svz.de

Eine Frau ist am Mittwoch gegen 12.50 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wittenberger Bahnstraße mit unbezahlten Waren im Wert von 28 Euro vom Verkaufspersonal gestellt worden. Da die Frau ihre Personalien im Geschäft nicht angeben wollte, wurde die Polizei um Unterstützung gebeten.

Die Personalien der mutmaßlichen Ladendiebin wurden deshalb im Polizeirevier Wittenberge festgestellt und durch die Beamten anschließend eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen. Die zuvor entwendete Ware wurde an den Drogeriemarkt zurückgegeben, wie die Polizei gestern mitteilte.