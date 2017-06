Fachärzte : Neue Ärzte kommen in die Stadt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Dr. Torsten Bock, Facharzt für Onkologie, geht in den Ruhestand. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Es gibt einen Nachfolger. „Den Namen darf ich aus arbeitsrechtlichen Gründen noch nicht nennen“, so der 65-Jährige. Er verrät aber, dass es sich um einen Berliner Arzt um die 40 mit familiärem Prignitzer Hintergrund handelt. Außerdem berichtet Torsten Bock, dass er ab dem 1. Juli in einer neuen Praxis in der Rathausstraße 41 anzutreffen ist. Dort wird sich ab November oder Dezember dann auch sein Nachfolger niederlassen.

Dass es auch weiterhin einen Onkologen in Wittenberge gibt, macht den Mediziner glücklich. „Das war mein großer Wunsch und der Mann ist ein echter Gewinn. Denn er ist eine Dauerlösung“, so Bock mit Blick auf das Alter des Berliners. Eine Fachschwester wird aus der Gemeinschaftspraxis, die Torsten Bock mit seinem Bruder Thomas in der Dr.-Gebauer-Straße betreibt, zunächst mit in die Rathausstraße gehen. Dazu kommen sollen noch zwei weitere Schwestern mit onkologischer Ausbildung, diese sind aber noch nicht gefunden. „Wenn dort alles eingespielt ist, wechselt die Dame wieder in die alte Praxis.“ Torsten Bock freut sich auf seinen Ruhestand, Langeweile würde nicht aufkommen, ist er sich sicher. „Ich segele gern auf dem Rudower See. Dazu habe ich noch andere Hobbys, die ich erstmal sortieren muss“, sagt er lachend. Dass er kein Versorgungsloch reißt, ist umso wichtiger, wenn diese Zahl ins Spiel kommt: 700. So viele Patienten hat Torsten Bock im hämatologischen, onkologischen und palliativen Bereich. Dazu kommen die, um die er sich als Hausarzt kümmert. Denn der Mediziner bekleidete zwei halbe Stellen.

Den Hausarztposten wird Mathias Bock übernehmen. Er ist der Sohn von Praxispartner Thomas Bock und setzt die ärztliche Familiengeschichte in der Elbestadt fort. „Ich bin hier aufgewachsen, habe mein Abitur in Wittenberge gemacht und freue mich, dass ich wieder in die Heimat zurückkehren kann“, so der 37-Jährige, der sich auf viele Jahre in der Prignitz freut. Mathias Bock ist jedoch nicht nur Hausarzt, sondern bringt auch eine pneumologische Facharztausbildung mit. „Es gab über viele Jahre keinen Lungenarzt in der Prignitz“, verdeutlicht Mathias Bock den Notstand in diesem Bereich. Seine bisherigen medizinischen Stationen waren unter anderem die Charité und die Lungenklinik Heckeshorn in Berlin, wo er zuletzt als Oberarzt tätig war.

Thomas Bock ist der Fels in der Brandung. „Ich werde auch weiterhin meine Patienten in der Magen-Darm-Diagnostik behandeln“, so der 61-Jährige, bei dem in einigen Jahren aber auch die Nachfolgerfrage beantwortet werden muss. „Ich schaue mich schon etwas um aber es gibt noch nichts Konkretes.“





von Hanno Taufenbach

erstellt am 24.Jun.2017 | 04:50 Uhr