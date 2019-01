Perleberg : Perleberg für Winter gerüstet

Stadtbetriebshof vorbereitet auf die kalte Jahreszeit, Technik umgerüstet, Streugut eingelagert.

von Doris Ritzka

04. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Rolandstadt ist für den Winter gerüstet. „Wenn ich ehrlich bin, meinetwegen muss er aber nicht kommen“, ergänzt schmunzelnd Holger Schelle, amtierender Leiter des Stadtbetriebshofes. Denn auch ohne Eis und Schnee mangelt es nicht an Arbeit in der Stadt. „Die Bäume müssen beschnitten, Totholz entfernt werden, denn dafür haben wir nur bis Ende Februar Zeit. Und auch an den Gehwegen gibt es noch so einiges zu reparieren. Allerdings muss das Wetter dafür offen sein.“

Doch die ersten Einsätze gab es bereits Ende vergangenen Jahres für die Winterdienstcrew des Stadtbetriebshofes. „Da war es tageweise morgens schon recht glatt, so dass wir mit unserer Technik ausrückten“, so Schelle. Verständlicherweise ist die seit geraumer Zeit schon auf Winter eingestellt und entsprechend umgerüstet.

An die 60 Kilometer Straßen hat die Stadt von Eis und Schnee zu beräumen. „Drei Lkw sind eigens dafür um- und ausgerüstet“, so der amtierende Betriebshofleiter. Dazu kommen noch 14 Kilometer Gehwege plus 3,2 Kilometer, die man vertragsmäßig für die GWG gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, deren Anteilseigner die Stadt ist, winterdienstmäßig betreut. Drei sogenannte Kommunaltraktoren plus ein Reservefahrzeug hat der Stadtbetriebshof dafür einsatzbereit ausgerüstet.

Schelle verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die B 189 alt einschließlich Radweg jetzt in Hoheit des Landkreises liegt. Und auch für die Geh- und Radwege nach Düpow, Spiegelhagen und Quitzow liege die Zuständigkeit beim Kreisbetrieb bzw. beim Landesbetrieb für Straßenwesen.

„Wir haben rund 300 Tonnen Streusalz eingelagert und an die 100 Tonnen grobkörnigen, gewaschenen Streusand. Letzterer hat eine bessere Streuwirkung“, erläutert Holger Schelle.