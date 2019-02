Auf dem Jakobspfad : Pilger betten ihr müdes Haupt

Die Welt kommt zu Gudrun Springer nach Muggerkuhl – ein Zwischenstopp auf dem Jacobsweg

von Barbara Haak

16. Februar 2019, 12:00 Uhr

„Ich muss nicht in die weite Welt. Die weite Welt kommt zu mir“, sagt Gudrun Springer und lacht fröhlich. Und wie kommt die weite Welt zu ihr? „Zu Fuß“, sagt die symphatische Frau prompt.

Die weite Welt zu Fuß auf dem Weg nach Muggerkuhl? Das bedarf doch einer Erklärung. Schließlich gehört das Örtchen Muggerkuhl auch in der beschaulichen Prignitz zu den sehr ruhigen Dörfern. Nicht, dass hier die Welt zu Ende wäre. Schließlich geht es von Grenzheim auch Richtung Putlitz weiter und auch ins Mecklenburgische Richtung Parchim führen Wege. Und genau von dort, aus dem Nachbarland, kommt, um im Bild zu bleiben, meist die weite Welt angelaufen. Die ist nämlich wirklich zu Fuß unterwegs.

Des Rätsels Lösung: Gudrun Springer gewährt Menschen, die pilgern, ein Dach über dem Kopf. „Das hat nichts mit einem Pensionsbetrieb zu tun“, sagt die quirlige Frau. Der Baltisch-Mitteldeutsche Pilgerweg als Teil des Jakobsweges weist in Muggerkuhl auf dem Gehöft von Familie Springer eine Pilgerherberge aus.

Am Zaun steht eine Holztafel – das Symbol der Pilger auf dem Jakobsweg: Eine stilisierte kräftig gelbe Muschel auf blauem Grund. Ein gutes Zeichen für alle, die auf dem Weg Richtung Santiago de Compostela unterwegs sind, für ein paar Tage, Wochen oder Monate.

„Pilger sind nicht anspruchsvoll, in der Regel haben sie dabei, was sie für die Nacht benötigen“, sagt die Herbergsmutter und führt in die Scheune, die auf dem Grundstück ein paar Schritte entfernt vom Wohnhaus der Familie steht. Die Scheune hat sich in den letzten Jahren einen Namen weit über die Grenzen der Prignitz hinaus gemacht, und zwar als „Rumpelscheune”, in der mehrfach im Jahr hochkarätige Musiker gastieren, wie beispielsweise Blueslegende Abi Wallenstein, Henry Heggen, Claas Vogt oder Paul Botter und Jan Mohr.

Konzerte in der Rumpelscheune haben einen so guten Namen in der Bluesgemeinde, dass Fans sogar aus Magdeburg in das Minidorf in der Prignitz kommen. Das Podest, auf dem diese Künstler musizieren, ist auch jener Platz, auf dem die Pilger ihre Matte ausrollen und ihre Schlafsäcke fertig machen. „Ich frage sie nicht nach dem Woher und Wohin“, erzählt Gudrun Springer, „versorge die Leute, wenn sie es gern möchten.“ Aber das sei keine Bedingung für einen Schlafplatz. Ein heißer Kaffee und dazu ein Frühstück mit Pflaumenmus und Ei, das komme meist gut an. Wenn die Pilger dafür etwas geben, ist es gut. Verlangt werde nichts.

Denn wie gesagt, eine Pilgerherberge ist kein Hotel und keine Pension. Wer Pilgern ein Dach über dem Kopf bietet, tut es, ohne ein Entgelt dafür zu bekommen. Nein, man muss sagen, ohne finanzielles Entgelt. Denn entgolten wird die Hilfsbereitschaft jenen, die Pilger beherbergen, durch die Begegnung mit interessanten Menschen.

Auch wenn Gudrun Springer, wie schon gesagt, nicht nach dem Woher und Wohin fragt, „kommt man doch ins Gespräch. Das ist dann oft unheimlich interessant. Und es erweitert das Gesichtsfeld.“ Und sie erzählt von der jungen zarten Frau, die in diesem Sommer für eine Nacht in der Pilgerherberge eingekehrt war. „Ich habe ganz schön gestaunt, als sie mir sagte, dass sie Kapitänin auf einem Segelschiff ist.“ Oder die beiden jungen Spanier, die von den Kanarischen Inseln kamen und auf ihrer Pilgertour quer durch Europa in Muggerkuhl mit seinen rund 100 Bewohnern Station machten.

Die lebhafte, aufgeschlossene Frau, die von Beruf Hortnerin ist und die zu ihrer eigenen Charakterisierung sagt, sie sei Muggerkuhlerin mit Herz und Seele, hat pro Saison an die 30 Pilger zu Gast. „Unangenehme Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht in all den Jahren.“ Aber die Erfahrung, dass es trotz guter Karten und moderner Navigation per Handy so manchem gar nicht leicht fällt, Muggerkuhl zu finden.

Die meisten Pilger würden sich per Telefon anmelden, Bescheid sagen, dass sie kommen. „Wenn es abends dann aber immer später wird, und die Leute noch nicht da sind, dann mache ich mir schon Sorgen“, sagt die Pilgermutter und erzählt, dass sie sich auch schon mal aufs Rad schwingt, und den Fremden entgegenfährt bzw. sie sucht, um ihnen den richtigen Weg zu weisen.

Jetzt herrscht Ruhe auf dem Gehöft der Springers. Und Ehemann Gerd, der als Kraftfahrer viel unterwegs ist, muss bei seiner Heimkehr nicht damit rechnen, dass Fremde gerade ihr müdes Haupt in der Scheune gebettet haben. Er sagt übrigens, genau wie seine Frau, die Pilger, aber auch die Musiker, die regelmäßig bei ihnen zu Gast sind, machen auch das eigene Leben interessanter. Im März, so die Erfahrungen der Pilgermutter, „sind die ersten Pilger dann wieder unterwegs“. Die Saison dauert in der Regel bis in den späten Herbst.

Bleibt noch die Frage zu klären: Wie wird man überhaupt Pilgermutter? Gudrun Springer erinnert sich an einen Anruf vor etwa zehn Jahren. Am Telefon war Wilhelm Reichel aus Güstrow, der Regionalbeauftragte für die Jakobswege in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu gehört auch der Baltisch-Mitteldeutsche Weg von Rostock nach Bad Wilsnack. Der Regionalbeauftragte war auf der Suche nach einer Pilgerunterkunft, fragte und fand in der Muggerkuhlerin einen Partner. Auch Wilhelm Reichel erinnert sich an das Gespräch. Er erzählt, „dass Pilgerherbergen im Idealfall nicht weiter als 20 oder 25 Kilometer auseinander liegen sollten.“ „Deshalb haben wir für den Abschnitt zwischen Parchim und Perleberg noch nach einer Unterkunftsmöglichkeit gesucht und sie bei Frau Springer gefunden.“