Lokschuppen Wittenberge : Private am Zug

Wittenberger Bahn-Pioniere bringen mehr Güter aufs Gleis

von Grit Büttner

18. August 2018, 16:00 Uhr

In dem 170 Jahre alten Lokschuppen von Wittenberge betreibt eines der größten eigentümergeführten Schienengüter-Unternehmen Deutschlands eine Werkstatt für Lokomotiven. Die ziehen Güterzüge durch die Bundesrepublik – auch im Auftrag der Deutschen Bahn.

Die Luft brennt im bundesweit ältesten betriebsfähigen Lokschuppen in Wittenberge. In dem Industriedenkmal von 1846 arbeiten Schlosser auf Hochtouren: 30 Mitarbeiter überholen im Zwei-Schicht-System den Lokomotiven-Bestand der Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP). Die Tochter der ENON Gesellschaft mbH & Co. KG Putlitz ist eines der größten eigentümergeführten Güterverkehrsunternehmen Deutschlands.

Während die Fassade des Wittenberger Lokschuppens in frischem Grau neu entsteht, platzt das historische Gebäude schier aus allen Nähten, wie Geschäftsführer Mathias Tenisson sagt.

Die Lok-Werkstatt in der Elbestadt verfügt über fünf komplett besetzte Grubengleise und Kräne für zwei bis fünf Tonnen Gewicht. Die 55 Diesel- und Elektroloks, die ältesten davon aus den Sechzigerjahren, müssten nach einer bestimmten Laufleistung fristgerecht und regelmäßig auf ihre Betriebssicherheit überprüft und repariert werden, erläutert Tenisson. Gerade verlässt eine rund 50 Jahre alte Lok nach dem Überholen, also „frisch gefristet“, den denkmalgeschützten Lokschuppen, um so schnell wie möglich wieder in den Güterverkehrsplan der Privaten eingetaktet zu werden. An ihre Stelle wird sofort die nächste Zugmaschine über die Werkstattgrube geschoben. Akkordarbeit, um Stillstand zu minimieren.

Noch vor Jahren war solch ein Schienenbetrieb in dem kleinen Prignitzstädtchen undenkbar. 1997 hatte die Deutsche Bahn (DB) das alte Gleisgelände mit Wassertürmen, Werkstätten und funktionstüchtiger Drehscheibe aufgegeben. 2010 von der Stadt übernommen und saniert, beherbergt das Areal inzwischen ein großes Eisenbahnmuseum, den Historischen Lokschuppen. Und nebenan kaufte die EGP-Tochter Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH (SFW) den Lokschuppen anno 1846, investierte seit 2011 eine siebenstellige Summe und verlegte Teile der Schlosserei aus Meyenburg in die Elbestadt.

Da der Fuhrpark vergrößert werden soll, an eine Erweiterung in Wittenberge laut Tenisson aber nicht zu denken ist, übernahm die SFW Anfang 2018 das Bahnwerk Eberswalde (Barnim) aus der Insolvenz. Radsätze, Reisezug-, Container- und Kesselwagen würden dort von rund 100 Beschäftigten instand gesetzt, sagt der Gesellschafter. „Wir sind damit als Gruppe kein mittelständisches Unternehmen mehr, sondern ein Konzern mit knapp 70 Millionen Euro Jahresumsatz.“

Dabei seien die Anfänge sehr bescheiden gewesen, sagt Tenisson. Der heute 49-Jährige gehört zu den wenigen privaten Bahn-Pionieren im Osten. 1988 beendete der gebürtige Perleberger in Wittenberge die Ausbildung zum Lokführer und Schienenfahrzeugschlosser. 1996 hängte er den Job bei der DB an den Nagel und folgte Thomas Becken, ebenso Geschäftsführender Gesellschafter, der das erste private Eisenbahnverkehrsunternehmen in den neuen Ländern, die Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG), gründete. Damit betraten die Prignitzer Jungunternehmer Neuland, wie sich Tenisson erinnert.

Die PEG ist inzwischen verkauft, doch der Gründungsort Putlitz blieb bis heute Sitz der ENON-Holding. Die Gruppe bedient inzwischen mit rund 500 Beschäftigten den Schienengütertransport in Deutschland maßgeblich mit sowie den Personenverkehr in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und künftig auch Sachsen-Anhalt: In diesen drei Bundesländern stellt sie auf 400 Kilometern eigenen Gleisstrecken Schieneninfrastruktur auch für andere Verkehrsunternehmen bereit.

Der Schienengütertransport erweise sich als Wachstumsmarkt, betont Tenisson. Allein die Eisenbahngesellschaft Potsdam schreibe dieses Jahr einen konsolidierten Umsatz von 48 Millionen Euro. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg die Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr Deutschlands von 312 Millionen Tonnen im Jahr 2009 auf 375 Millionen Tonnen (2011) und lag 2016 bei 364 Millionen Tonnen. Während die Privaten laut Konzernsprecherin Longina Hessel Zuwächse verbuchen, registriert die Güterverkehrs-Tochter der Deutschen Bahn DB Cargo eigenen Angaben zufolge seit Jahren Rückgänge.

„Wir minimieren Leerfahrten und Standzeiten von Loks und Wagen und versuchen, die Wartung in den Fahrplan zu integrieren“, erklärt Tenisson. Das Rezept sei „Flexibilität plus Investitionen“ – ins rollende Material und die Ausbildung der Leute. Heute fahren die Prignitzer Güter auf Gleisen kreuz und quer durch Deutschland, darunter auch im Auftrag der DB Cargo. Die Palette reiche von A bis Z – wie Autos, Container, Gefahrgut, Maschinen, Mähdrescher oder Zirkus. Die bisher lustigste Ladung sei vor Jahren ein komplettes Zirkusunternehmen mit Mann und Maus gewesen.