Michelin-Auszeichnung : Qualität auf dem Teller

Michelin und Gourmetführer Gault&Millau verleihen dem Kranhaus in Wittenberge und seinem Koch Michael Drouin hohe Auszeichnung

von Hanno Taufenbauch

29. März 2019, 15:19 Uhr

Michael „Mika“ Drouin hat es wieder geschafft. Dem roten Punkt mit der weißen Aufschrift „2018 Michelin“ an der Eingangstür zum Kranhaus in Wittenberge, dessen Chef er ist, kann er einen Bruder zufügen – dieser trägt die Jahreszahl 2019. Der rote Punkt mit dem lachenden Michelin-Männchen steht für die Auszeichnung mit einem Bip Gourmand. Der Gourmetführer Michelin verleiht sie nach eigenen Worten in jedem Jahr an Restaurants, die eine sehr gute Küche und ein besonders faires Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen können.

Drouin hatte sich den Bip Gourmand im vergangenen Jahr das erste Mal erkocht, erhielt ihn als einziger Gastronom in ganz Brandenburg. Und auch in diesem Jahr ist er der einzige in der Mark, der sich mit dem Bip Gourmand schmücken darf.

Drouin bleibt zurückhaltend, wenn man mit ihm über diese Auszeichnung seiner Kochkunst spricht. Nüchtern sagt er: „Ich freue mich darüber, natürlich .“ Und er will auch 2020 wieder einen Bip Gourmand. Vielleicht werde es ja sogar mal ein Michelin-Stern. Und fast nebenbei erzählt er in dem Zusammenhang, dass er seit wenigen Wochen auch ein Haubenkoch ist.

Der Gourmetführer Gault&Millau, der gemeinhin als Feinschmeckerbibel und sehr einflussreicher Reiseführer gilt, hat in seiner neuesten Ausgabe dem Koch und Restaurantchef aus Wittenberge 13 Punkte verliehen, und das entspricht der Ehrung mit einer Kochmütze bzw. Kochhaube, wie diese hohe gastronomische Auszeichnung in Österreich genannt wird.

Mika Drouin und seine Partnerin Natascha Lepiarz, mit ihr führt er das Kranhaus, sehen die Kochmütze wie auch den Bip Gourmand als Bestätigung dessen, „was wir unseren Gästen bieten“: Internationale Küche, und das mit sehr hohem Qualitätsanspruch, sagt der Koch. Er sagt: „Du darfst keinen Tag haben, an dem du nicht dein Bestes gibst.“ So gesehen sei es auch egal gewesen, wann die Testesser der beiden Gourmetführer im Kranhaus gespeist haben. Sie haben Qualität auf ihren Teller gehabt. Der Kranhauschef und Natascha Lepiarz, in ihren Händen liegt der Service, sagen unisono, sie können wirklich nicht sagen, wann die Tester bei ihnen zu Gast waren.

Als Drouin vor rund drei Jahren das Kranhaus als Chef übernahm, war es kein leichter Start. Gäste, die dort anderes gewohnt waren, vermissten typisch deutsche Gerichte. Stichwort Schnitzel. Im Kranhaus by Mika wird international gekocht. „Ich interpretiere klassische internationale Küche neu und verbinde sie mit asiatischen Einflüssen.“ Und alles müsse perfekt sein. „Ich koche mit Liebe und Leidenschaft.“ Und natürlich mit frischen Produkten, setzt er nach. Die kommen allerdings eher nicht aus der Region. Als Gründe nennt Mika Drouin stetige Verfügbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stünde der Regionalität entgegen.

Anfangs haben der Küchenchef und seine Partnerin vielleicht noch das eine oder andere Mal darüber nachgedacht, sich dem, nennen wir es mal bodenständigen Geschmack hiesiger Gäste mehr anzupassen. Heute sagen sie: „Es bringt nichts, sich zu verbiegen. Wir gehen den Weg, den wir gehen wollen.“ Ein Anspruch der, wie die jüngsten Auszeichnungen belegen, Anerkennung und Erfolg bringt. Wer auf die Internetseite des Kranhauses by Mika geht, findet dort Tage vermerkt, an denen er, wie es heißt, außer Haus ist. Und das gilt im wahren Wortsinne. Dann kocht der Gastronom in fremden Küchen, eben weil sich seine Kunst und seine Leidenschaft für Qualität und Besonderes herumgesprochen haben.

Drouin stammt aus Frankreich. Längere Zeit hat er in Hamburg und dann auf Mallorca gekocht, führte auf dieser Insel mit zwei Partnern ein thailändisches Restaurant. „In Wittenberge sind wir durch einen Zufall gelandet“, sagt Natascha Lepiarz. Ein Wittenberger war bei Mika mehrfach zu Gast, und war stets von seiner Küche begeistert. Als das Kranhaus vakant war, meldete dieser sich bei Drouin und Natascha Lepiarz. Drouin wollte ein Restaurant eröffnen. Die Nähe zu Hamburg spielte dabei sicher eine Rolle. Die beiden wurden sich mit den Eigentümern des Kranhauses einig.

Auf die Frage, ob sie in Wittenberge mittlerweile heimisch geworden sind, bleiben Drouin und Natascha Lepiarz zurückhaltend. Es sei wichtig, dass man sich dort, wo man ist, verwirklichen könne.