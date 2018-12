Wittenberge : Rotary sammelt auf dem Weihnachtsmarkt

von Thomas Bein

14. Dezember 2018, 09:07 Uhr

Der Rotary Club Prignitz ist erneut mit einem eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Wittenberge vertreten. Dort können Sie gesammelte Plastedeckel abgeben. Seit vier Jahren beteiligt sich der Club mit Unterstützung durch unsere Zeitung an einer bundesweiten Sammelaktion. Der Erlös aus dem Deckelverkauf fließt in eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung.

Regional sammelt der Club in diesem Jahr für den Tierpark Perleberg. Der Erlös aus dem Weihnachtsmarkt fließt in den Neubau des Alpaka-Geheges im nächsten Jahr. Auch die Erdmännchen unterstützt der Club mit einer Tierpatenschaft. Mehr über Rotary und die Projekte erfahren Sie am Stand des Clubs.