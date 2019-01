Tourisma & Caravaning 2019 : Rote Rosen von Paul Lincke und das Loft-Spa

Wittenberge und Perleberg stellen sich ab heute auf der Magdeburger Messe Tourisma & Caravaning 2019 vor.

von Ronald Ufer

04. Januar 2019, 09:17 Uhr

Es ist wieder Zeit für rote Rosen aus der Prignitz. Sie werde heute von Paul Lincke auf der Messe Tourisma & Caravaning in Magdeburg verteilt. Für Jürgen Schmidt, der den berühmten Komponisten schon seit Jahren verkörpert, eine sehr angenehme Aufgabe. „Die Messe in Magdeburg ist für Prignitzer Touristiker ein guter Start ins Jahr. Das Publikum ist sehr aufgeschlossen und es gibt immer anregende Gespräche. Immer wieder treffe ich bei den Elblandfestspielen Gäste aus Magdeburg, die mich auf Begegnungen am Messestand ansprechen.“

Jürgen Schmidt wirbt vor allem für die 20. Elblandfestspiele „Eine italienische Nacht an der Elbe“ und ist optimistisch, wieder viele Rosen an die Frau zu bringen. „Das ist auch eine gute Werbung für unseren Stand, denn viele Besucher fragen, wo es denn die Blumen gibt.“

Der Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb Wittenberge wird über die Elblandfestspiele hinaus mit dem neuen Touristenführer für einen Aufenthalt in der Elbestadt und ihrer Umgebung werben. Dabei stehen neben Kultur- und Übernachtungsangeboten auch der Elberadwanderweg mit neuer Beschreibung sowie Angebote für Touren durch die Prignitz und Abstecher in Nachbarregionen wie der Altmark und dem Wendland auf dem Programm. Auch Wandertipps gibt es, dafür sind die Möglichkeiten aber noch beschränkt.

Die Tourist-Information Perleberg präsentiert bis zum Sonntag die Rolandstadt mit ihrem historischen Kern. Dazu kommt der Überblick über die kulturellen Angebote vom Tierpark über das Stadtfest bis zur Lotte-Lehmann-Akademie und der Lotte-Lehmann-Woche. Geworben wird aber auch für das Umfeld der Stadt und den Prignitz-Tourismus generell.

Das Loft-Spa kombiniert mit Übernachtungen steht im Zentrum der Präsentation der „Alten Ölmühle“. Dafür gibt es auch ein Schnupperangebot mit einem Tag im Spa, einer Übernachtung und einem Menü. Hinzu kommen Angebote für Rad- und Wassersportausflügen, Dampferfahrten und diverse Veranstaltungen jeweils im Paket mit Übernachtungen.