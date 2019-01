Auf dem Schießplatz Postlin : Schießen zum Jahresausklang

Schützenverein Dallmin lädt seit 1995 immer am 31. Dezember zum offenen Silvesterschießen ein.

von René Hill

02. Januar 2019, 12:00 Uhr

Wenn die einen die letzten Einkäufe für die abendliche Silvesterfeier erledigen, sind andere in Postlin auf dem Schießplatz, um am alljährlichen Pokalschießen teilzunehmen. In diesem Jahr sind es rund 45 Frauen, Männer und Kinder, wie Klaus Sakowski, der Vorsitzende des gastgebenden Schützenvereins Dallmin auf „Prignitzer“-Anfrage mitteilt. „Seit nunmehr 1995 laden wir in jedem Jahr am 31. Dezember zwischen 10 und 14 Uhr zum Silvesterschießen ein.“ Teilnehmen könne jeder, nicht nur die Mitglieder eines Schützenvereins. „Ostern und Silvester führen wir diese öffentlichen Schießen durch“, sagt Sakowski.

Nach und nach treffen Interessenten auf dem Schießplatz ein. Unter ihnen auch Katrin Bindernagel, die inzwischen das achte Jahr dabei ist. „Ich habe Spaß an dieser Veranstaltung, hier zu schießen und mit den Leuten zusammen zu treffen“, erzählt sie. Und der Vereinsvorsitzende ergänzt, dass sie eine recht erfolgreiche Schützin sei. „In den vergangenen Jahren hat sie immer einen Pokal bekommen. Platz eins, zwei oder drei gab es am Ende immer für sie“, erinnert er sich. Nach dem ersten Schießen ist Katrin Bindernagel noch nicht so zufrieden. „Ich werde noch einmal schießen“, sagt sie nach dem Blick auf die ersten drei Scheiben. Am Ende kann die junge Frau den Pokal für Platz zwei in Empfang nehmen.

„Jeder Schütze erhält drei Scheiben. Die beste wird abgegeben und gewertet“, erklärt der Vorsitzende das Prozedere. „Während die Kinder mit Luftgewehren schießen, kommt bei den Erwachsenen die Kleinkaliber-Langwaffe zum Einsatz.“

Erstmals dabei ist Thilo Banik aus Bresch. Ihn habe Helmut Ebert mitgenommen. Ebert selbst ist Mitglied im Schützenverein. Er will das Silvesterschießen auch dazu nutzen, um seine neueste Errungenschaft, eine Winchester, auszuprobieren. „Es ist eine Sonderanfertigung mit 17 Schuss“, erklärt er die Waffe. Thilo Baniks Schießstandpremiere ist noch nicht von Erfolg gekrönt. Aber ihm gehe es auch mehr um das ganze Flair so einer Veranstaltung, um das Dabeisein.

Zu diesem Flair gehört in diesem Jahr auch eine Kanone. „Sie hat ein Kaliber von 69 Millimeter“, so Klaus Sakowski, der neue Besitzer. Wenn er sie mit Pulver füllt und zündet, treffen sich viele Kanonenfans an seiner Seite und fachsimpeln oder schwelgen in Erinnerungen an Veranstaltungen, wo die Kanone zum Einsatz kam und wo sie künftig dabei sein werde.

Nachdem alle Scheiben ausgewertet sind, kann der Vereinsvorsitzende die Pokale überreichen. Die Sieger heißen am letzten Tag des Jahres 2018 Janos Rausch (Kinder), Jaqueline Schlegel (Frauen), Volker Kobs (Männer) und Gerd Rindt (Männer, Vereinsmitglieder).