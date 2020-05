Neues Shoppen : „Schön, dass Sie wieder da sind“

Umfangreiche Sanierung abgeschlossen, im WEZ in Wittenberge kehrt wieder Leben ein

von Hanno Taufenbach

01. Mai 2020, 11:06 Uhr

Wer die Takko-Filiale im Einkaufszentrum WEZ in Wittenberge betritt, wird automatisch zum VIP-Kunden. Denn jeder, der in das Geschäft kommt, muss eine VIP-Karte am Eingang mitnehmen. Damit, so erzählt Filialleiterin Andrea Wisswe, können sie kontrollieren, dass nicht mehr als 20 Kunden im Laden sind. Ist der Topf leer, muss derjenige warten, bis eine Karte zurückkommt. Und bis zum vergangenen Sonnabend gab es zusätzlich 30 Prozent auf alle Waren, auf Langärmeliges sogar 50. Mit dieser Rabattaktion will das Geschäft, das im Februar wegen der Umbauarbeiten im Einkaufscenter schließen musste, die Kunden wieder zurückzugewinnen.

Doch noch ist nicht alles fertig, gegenüber des Reno-Schuhgeschäfts ist immer noch Baustelle, der Bereich mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Am Donnerstag zur Eröffnung seien die Geschäfte gut angelaufen, aber nun ist die Resonanz eher verhalten. „Die Leute trauen sich nicht so“, meint Filialleiterin Kathrin Bachul. Nicht nur die Baustelle halte manche Kunden fern, auch das Tragen der Maske störe viele. Sie und ihre Mitarbeiterinnen müssen den Mund-Nase-Schutz den ganzen Tag tragen. Hier hat Kathrin Bachul gleich einen Tipp: „Man muss viel trinken, sonst wird einem schnell schwindelig.“

Gegenüber von Edeka stehen viele Kunden mit Einkaufswagen und Maske an der Theke der Mecklenburger Backstube. „Schön, dass Sie wieder da sind“, ist von manchen zu hören. Die Stammkunden kämen wieder zurück, meint Gebietsverkaufsleiterin Sabine Priwe. Schade sei nur, dass es eine stille Eröffnung gewesen sei. Aber das soll später nachgeholt werden, richtig groß mit Glücksrad und vielen Angeboten. Denn das Café bleibt erstmal weiter zu.