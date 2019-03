Groß Pankow braucht größere Schule : Schüler brauchen mehr Platz

Groß Pankow rechnet künftig mit zwei ersten Klassen und plant einen Erweiterungsbau. Fördermittel sollen Finanzierung absichern.

von René Hill

26. März 2019, 20:00 Uhr

Bereits in diesem Schuljahr wurden statt nur einer, zwei erste Klassen in Groß Pankower eingeschult. Sie haben ihre Klassenräume außerhalb des Schulgebäudes, sind auf dem Hof neben Schulküche und Jugendclub untergebracht. „Für das Schuljahr 2021/22 zeichnet sich eine weitere Zweizügigkeit ab“, so Bürgermeister Marco Radloff.

„Die Kapazität, die in der Zukunft benötigt wird, gibt das Schulgebäude nicht her“, macht Radloff im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Auf Grund dieser sich abzeichnenden Entwicklung sei ein Schulerweiterungsbau dringend erforderlich.

Eine wichtige Voraussetzung dafür war die Verabschiedung des Haushaltes in der letzten Gemeindevertretersitzung. „Ganz wichtig ist es, dass wir den Bau finanzieren können“, so der Bürgermeister. Zunächst sollen die Planungsleistungen ausschreiben und die Planung auf den Weg gebracht werden.

Parallel wolle die Gemeinde mögliche Förderprogramme abklopfen. Ziel sei es, für das rund eine Millionen Euro teure Vorhaben Fördermittel zu bekommen. Auf alle Fälle werde die Gemeinde Bundesmittel aus dem Digitalpakt Schule beantragen. Die neue Schule soll mit modernen technischen Unterrichtsmitteln ausgestattet werden.

Auch wenn die Gemeinde den Planern nicht vorgreifen will, so werde doch ein Anbau favorisiert, sagt Marco Radloff. „Damit können wir d gleich den geforderten zweiten Rettungsweg schaffen.“ Gleichzeitig soll im neuen Gebäude auch der Hort unterkommen.

„Der Container, in dem der Hort jetzt untergebracht ist, ist in die Jahre gekommen und erste Ausbesserungsmaßnahmen waren erforderlich“, begründet Radloff. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten werde der Container abgebaut, die Fläche kann wie zuvor als Schulhof genutzt werden. Ein möglicher Baubeginn sei Juni 2020. Nach einem Jahr Bauzeit, könnte zum Schuljahresbeginn 2021/22 alles fertig sein, hofft der Bürgermeister.