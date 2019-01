Groß Pankow : Schulungen für ältere Kraftfahrer

von René Hill

04. Januar 2019, 09:17 Uhr

Groß Pankows Revierpolizist, Polizeihauptmeister Thomas Lesker, hat bereits in den Ortsteilen Tangendorf und Klein Gottschow Verkehrsteilnehmerschulungen für ältere Kraftfahrer durchgeführt. „Diese waren sehr gut besucht und bei dem einen oder anderen Teilnehmer sorgten sie für einen Aha-Effekt“, so Lesker im Ordnungsausschuss. Daher bietet er in diesem Jahr an, Verkehrsteilnehmerschulung der besonderen Art auch in anderen Ortsteilen fortzusetzen. „Wenn Interesse besteht, sprechen Sie mich an, so dass wir einen Termin abstimmen können.“ Der Revierpolizist hofft, nach und nach alle Ortsteile zu erreichen.