Pritzwalk : Sie lotsen die Rückkehrer in ihre Heimat

Vom Kitaplatz bis zum Sportverein – kreisübergreifendes Projekt will potenzielle Fachkräfte kompetent unterstützen

von Paul Grotenburg

25. Juli 2019, 06:30 Uhr

Eine zentrale Anlaufstelle für ehemalige Prignitzer, die in ihre alte Heimat zurückkehren wollen. Aber auch für potenzielle Neuankömmlinge. Informationen zu Bauflächen, freien Wohnungen, Jobangeboten, Kitaplätzen oder Sportvereinen. In Zukunft soll es eine Plattform mit all diesen Informationen geben.

„Wir möchten Menschen, die in unsere Region ziehen wollen, beim Ansiedeln unterstützen“, erklärt Mike Blechschmidt. Er ist Vorsitzender des Vereins Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock-Dosse, welcher gemeinsam mit der Inkom Neuruppin GmbH das Projekt „Landeplatz – Ankommen in Nordwestbrandenburg“ ins Leben gerufen hat.

Das Projekt möchte bestehende Initiativen, die sich den Rückkehrern und dem Fachkräftemangel in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin verschrieben haben, bündeln. Gleichzeitig soll mit Marketingstrategien für Zuzüger geworben werden. Der Chef der brandenburgischen Staatskanzlei, Staatssekretär Martin Gorholt, zeichnete den Landeplatz gestern in Pritzwalk als „Demografie-Beispiel des Monats“ aus.

„Nur wenn wir gemeinsam unsere Kräfte bündeln, können wir noch besser Lösungen finden“, sagte Mike Blechschmidt. Vor allem dem Fachkräftemangel in der gesamten Region soll so gemeinsam der Kampf angesagt werden. „Die Größe der Region ermöglicht ein attraktives Angebot. Wer in Heiligengrabe einen Job findet, aber lieber in Neuruppin oder Wittenberge wohnen möchte, kann dies ohne Probleme tun.“ Das Projekt will dabei unterstützen.

Anja Herrling ist seit 1. Juli für dieses Projekt beim Verein angestellt. Sie ist selber eine Rückkehrerin. Kommt aus Giesensdorf, ist dort aufgewachsen. Nach ihrem Abitur ging sie nach Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften und arbeitete anschließend am Theater.

Über Leipzig kam sie dann 2016 nach zurück in ihren Heimatort. „Mit meinem kleinen Sohn ist es viel einfacher, wenn die Familie ebenfalls vor Ort wohnt.“

So wie ihr geht es scheinbar vielen Menschen, weiß Blechschmidt. Genaue Zahlen über die Menge der Rückkehrer in die Prignitz gibt es nicht. „Das ist schwer überschaubar, da jede Initiative bisher ihr eigenes Ding gemacht hat.“ Für die Zukunft ist das nun eher möglich. „Uns geht es aber nicht um die Zahlen. Wir wollen viel mehr die Struktur dafür liefern, dass ein gelungener Start in der neuen, alten Heimat ermöglicht wird.“

Die Landesregierung unterstützt mit einem Förderprogramm seit 2017 regionale Initiativen bei der Entwicklung von Maßnahmen für Rückkehr und Zuzug. Der Landeplatz wird im laufenden Jahr mit 22 000 Euro gefördert. Mit dem Demografie-Beispiel des Monats ehrt die Staatskanzlei nachahmenswerte Projekte, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen.