Wittenberge : So können die Bäume entsorgt werden

von Paul Grotenburg

04. Januar 2019, 09:14 Uhr

Wittenberger, die ihre ausgedienten Weihnachtsbäume entsorgen wollen, haben bis auf weiteres die Möglichkeit, diese im Stadtgebiet an den Containerstellplätzen abzustellen, so Olaf Scheltz, stellvertretender Werkleiter des Stadtbetriebshofes. Wichtig ist, dass die Bäume abgeschmückt sind. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass die Löschzwerge der Freiwilligen Feuerwehr Breese am kommenden Sonnabend in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auch in Wittenberge die ausgedienten Tannen einsammeln. Wer Bedarf zur Abholung hat, der möchte sich nach 16 Uhr telefonisch bei Diana Krause (0152/05455358) melden. Für einen Obolus von einem Euro sammeln die Zwerge die Bäume ein. Der Erlös kommt der Jugendfeuerwehr zu Gute.

Weitere Termine in Breese sind der 11. Januar (15-18 Uhr) und der 12. Januar (9-12 Uhr). Dann findet auch der die traditionelle Weihnachtsbaumverbrennung statt. Um 18 Uhr geht es an der Feuerwehr Breese los.