30. November 2018, 11:16 Uhr

Letztmalig in diesem Jahr findet am 13. Dezember der Sprechtag des Seniorenbeirates statt. Zwischen 11 und 12 Uhr können die Bürger der Stadt ins Mehrgenerationenhaus „Perle-Treff“ in der Lotte-Lehmann-Akadmie, Großer Markt 12, 1. Etage, kommen, um sich mit Anregungen, Forderungen, Wünschen und Sorgen an den Seniorenbeirat zu wenden.