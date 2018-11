Perleberg : Stadt-Info anders geöffnet

Weihnachtsmarkt: Mittwoch zwei Stunden länger offen, dafür Donnerstag kürzer

von Doris Ritzka

28. November 2018, 08:24 Uhr

Zum Weihnachtsmarkt, der vom 19. bis 23. Dezember auf dem Großen Markt zum Flanieren einlädt, hat die Stadtinformation ihre Öffnungszeiten etwas verändert. Geöffnet ist am 19. Dezember von 10 bis 18 Uhr, am 20. und 21. Dezember von 10 bis 16 Uhr und am Sonnabend, dem 22. Dezember, von 10 bis 15 Uhr.

Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr bleibt die Einrichtung dann geschlossen, informiert die Stadtverwaltung.