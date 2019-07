Wittenberge : Stadtumbau in Razgrad

Wittenberge informiert sich über Entwicklungen in der Partnerstadt

von Hanno Taufenbauch

25. Juli 2019, 06:31 Uhr

Ausbildung und Details zur Altenpflege in Deutschland sind ein Gesprächsthema für die Wittenberger Delegation um Bürgermeister Oliver Hermann in der bulgarischen Partnerstadt Razgrad. Janka Georgieva leitet in Razgrad eine städtische Einrichtung, die sich um die Versorgung, Speisung und Betreuung älterer Bürger und Obdachloser kümmert.

Im Gespräch mit Hermann und der künftigen Leiterin des Hauptamtes, Constanze Stehr, interessierte sie sich für Möglichkeiten. Ivaylo Ganev, Wirtschaftsförderer in Razgrad, gab vor Ort einen Überblick über das größte von insgesamt drei Gewerbegebieten der Stadt. Das ehemalige Militärgebiet wurde mit Hilfe der Stadt und der Gemeinde erschlossen und beherbergt derzeit rund 50 kleinere und mittelständische Unternehmen mit etwa 600 Arbeitnehmern.

Die Themen Stadtumbau und Stadtentwicklung standen beim Besuch des größten Razgrader Wohngebietes Orel auf der Tagesordnung. Hier leben rund zwei Drittel der 35 000 Einwohner von Razgrad. Mit Hilfe staatlicher Förderung und EU-Mitteln entstanden hier jüngst zahlreiche Spielplätze und Sportanlagen. Auch die Sanierung der Wohnblöcke, Schulen und Kindertagesstätten ist ein aktuelles Thema dem sich die Partnerstadt widmet. Das eigene Personal besser auszubilden und für Details der Altenpflege in Deutschland – Georgieva gehörte im Herbst 2018 zu einer Razgrader Delegation, die auch im Wittenberger Bürgerzentrum zu Gast war.