Wittenberge : Sternradler rasten mit Kaffee am Wehr

von svz.de

29. März 2019, 07:29 Uhr

Bei der Sternfahrt am 13. April nach Bad Wilsnack ist für die Teilnehmer aus Wittenberge in diesem Jahr erstmals ein kurzer Pausenaufenthalt eingeplant. Der Eigenbetrieb Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb versorgt die Radler auf ihrem Weg in die Kurstadt gegen 10 Uhr am Gnevsdorfer Wehr mit Kaffee, Tee und frischen Äpfeln, informiert Stadtsprecher Martin Ferch.

Treffpunkt für den diesjährigen Auftakt in die Fahrradsaison ist um 8 Uhr das Kultur- und Festspielhaus. Die Fahrt führt die Wittenberger dann von der Elbestadt auf dem Elbdeich nach Hinzdorf, Gnevsdorf und Abbendorf und schließlich nach Bad Wilsnack, wo die Teilnehmer gegen 12 Uhr erwartet werden. Wer bei der Sternfahrt „Anradeln in der Prignitz und Aktiv in den Frühling!“ dabei sein möchte, kann sich bei der Touristinformation Wittenberge im Kulturhaus anmelden, unter der Telefonnummer 03877/9291-81/-82 oder per E-Mail touristinfo@kfh-wbge.de