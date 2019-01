Perleberg : Sternsinger segnen Rathaus

von Doris Ritzka

11. Januar 2019, 07:49 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren ziehen die Sternsinger nach dem 6. Januar durch die Rolandstadt und bringen als die Heiligen Drei Könige Balthasar, Melchior und Caspar die Frohe Botschaft von Weihnachten und den Segen für das neue Jahr in die Perleberger Geschäfte und ins Rathaus. Die Sternsinger sammeln Spenden für die alljährliche Hilfsaktion der katholischen Kirche, die immer unter einem anderen Motto steht. Unter Leitung von Catherine Brödder sangen Lina Shufan und ihr Sohn Yamen gemeinsam mit den Geschwistern Charlotte und Josefine Westphal im Foyer des Rathauses. Im Anschluss brachte Catherine Brödder den Segen an der Rathaustür an.

Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura bedankte sich herzlich mit einer Spende für die diesjährige Hilfsaktion, die sich gegen Ausgrenzung von behinderten Kindern in Peru richtet. Das Dreikönigssingen wird seit 1959 von den Trägern des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend bundesweit organisiert.