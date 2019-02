Kulturhausbühne Wittenberge : Tanzen auf Bürgerempfang

Princess Cheerleader stehen am 28. Februar auf der Kulturhausbühne

von Barbara Haak

22. Februar 2019, 08:50 Uhr

Bürgerempfang „Brandenburg-Tag 2018 – und wie geht es weiter in Wittenberge?“ am 28. Februar: Jeder, der sich dafür interessiert, ist sehr herzlich um 18.30 Uhr in das Kultur- und Festspielhaus eingeladen, betont Stadtsprecher Martin Ferch. Und er informiert: „Gäste des Abends können sich auch auf einen Auftritt der Princess Cheerleader aus Wittenberge freuen.“ Auf der Kulturhausbühne zeigen die „Princesschen“, mit derzeit 15 Mitgliedern im Alter von acht bis zwölf Jahren und die „Crown Princess“, mit derzeit ebenfalls 15 Mitgliedern im Alter von zwölf bis 16 Jahren ihr Können. Die Princess Cheerleader gehören seit 2014 zum Verein SV Empor/Grün-Rot Wittenberge 1990. Sie waren, so Ferch, beim Brandenburg-Tag nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim Festumzug zu erleben. Derzeit trainiert das Team für die Regionalmeisterschaften in Riesa im März. Und natürlich freuen sich Mitglieder und Übungsleiter auf den Auftritt beim Bürgerempfang.