Tierpark perleberg : Tierpark hebt die Preise an

Moderate Steigerung nach elf Jahren beschlossen. Auch Hunde dürfen jetzt mitgenommen werden

von René Hill

01. März 2019, 08:00 Uhr

Der Besuch des Tierparks in Perleberg wird teurer. Die Preise steigen moderat, neue Altersstaffeln und Familienangebote federn die höheren Preise ebenfalls ab. Das sei gewollt. „Perleberg ist eine familienfreundliche Stadt“, sagt GWG-Geschäftsführer Ronald Otto. „Auch wenn wir mit dem 1. März die Eintrittspreise erhöhen, haben wir diesen Aspekt immer im Blick.“

Sofort verweist er auf die neue Familienkarte. „Das hat es bisher nicht gegeben“, so Otto. „Zwei Erwachsene und maximal drei Kinder können nun für 14 Euro einen ganzen Tag den Perleberger Tierpark besuchen.“ Demnach könnten Familien schon ab dem ersten Kind sparen.

Am Mittwochvormittag haben Gesellschafter und Beirat – die GWG Wohnungsgesellschaft mbH bewirtschaftet im Auftrag der Stadt den Tierpark – die neuen Preise beraten und beschlossen. Diese Preiserhöhung hätten sich alle Verantwortlichen nicht einfach gemacht, sagen Tierparkleiter Michael Niesler und Geschäftsführer Otto. „Seit 2008 hatten wir an den Eintrittspreisen keine Veränderungen vorgenommen“, so Otto. „Auf Grund der Marktsituation – unter anderem steigende steigende Preise bei Futter, Benzin usw. – machte sich die Veränderung erforderlich.“

Kinder von vier bis 16 Jahren zahlen jetzt 3 Euro (vorher 1,50 Euro), Erwachsene 6 (4,50 Euro). Schon hier gäbe es positive Veränderung trotz der Erhöhungen. Bisher galt der Kinderpreis nur für Besucher bis zu 14 Jahren, jetzt bis 16. Schüler, Azubis und Studenten, die über 16 Jahre alt sind, erhalten für 5 Euro eine ermäßigte Erwachsenen-Karte.

Veränderungen gibt es auch bei den Kindergruppen. „Ab zehn Personen zwischen vier und 16 Jahren zahlt jedes Kind 2 Euro (1 Euro). Eine Begleitperson ist kostenfrei.“ Erwachsenen-Gruppen ab zehn Personen zahlen 5 Euro pro Besucher (3 Euro). In Vorbereitung der Veränderungen haben Ronald Otto, Michael Niesler und andere Verantwortliche verschiedene vergleichbare Tierparks in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besucht. „Über andere haben wir uns im Internet informiert“, so der Geschäftsführer. Ein Ergebnis dieser Besuche ist die Abschaffung des Hundeverbots. „Wir haben festgestellt, dass es kaum noch einen Park ohne Hunde gibt“, berichtet Otto. „So starten wir mit dem 1. März ein Versuchsjahr. Für zwei Euro kann nun auch der Hund mit rein, natürlich angeleint. Wildgehege und Streichelzoo sind für die Vierbeiner tabu.“ Wenn sich das Konzept bewährt, dann seien die Hunde auch künftig gern gesehene Gäste.

Das Geld, das durch die höheren Preise eingenommen wird, „fließt in die weitere Verbesserung der Attraktivität“, verspricht Otto.

Schon jetzt lägen die ersten Pläne für Neugestaltungen vor. Etwas ganz Besonderes werde dabei die Ausrichtung des Alpaka-Geheges sein. Hier werde es künftig möglich sein, die Tiere zu streicheln, zu füttern und ein Selfi mit ihnen zu machen.