von Doris Ritzka

25. Juni 2019, 10:01 Uhr

Sommerpause auch im Trauercafé, so dass dieses am 2. Juli nicht stattfindet, informiert Pfarrer Olaf Glomke. Und er verweist auf den nächsten Termin: „Am Dienstag, 6. August, laden wir von 16 bis 18 Uhr wieder in die Räumlichkeiten des Hauses der Diakonie in der Wittenberger ein.“ Im Gespräch können Betroffene ihre Fragen mit anderen teilen und Unterstützung erfahren.