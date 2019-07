von Doris Ritzka

30. Juli 2019

Sie sind bereits fertig, die Überdachungen für die Sandspielanlagen in den Horten der Rolandgrundschule und der Kita „Piccolino“. Rund 16 000 Euro, davon 6600 Euro Fördermittel kostete die Anlage in der Rolandschule, an die 36 000 Euro, 14 800 Euro gab es gefördert, die Überdachung in der Kita „Piccolino“.