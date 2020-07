Nach Rücknahme des Bußgeldkataloges : Umgang mit Bescheiden offen

Bis Mitte Juli soll Prüfungsergebnis vom Bundesministerium vorliegen.

von René Hill

09. Juli 2020, 20:00 Uhr

Per Erlass hat das Brandenburger Ministerium des Innern und für Kommunales am 2. Juli, in Abstimmung mit dem Brandenburger Verkehrsministerium, die Anwendung des geänderten Bußgeldkataloges mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Diese Nachricht verbreitete sich in der vergangenen Woche wie ein Lauffeuer.

Hatten doch in den letzten Monaten seit dem 28. April auch viele Prignitzer einen Bußgeldbescheid bekommen, in denen die Strafen drastisch gestiegen waren. So haben sich die Bußgelder für überhöhte Geschwindigkeit in der Regel verdoppelt. Hart getroffen habe es in den vergangenen Wochen auch die Falschparker. „Hier gab es empfindliche Erhöhungen“, sagt Wittenberges Pressesprecher Martin Ferch auf „Prignitzer“-Anfrage. Wer sein Fahrzeug unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz abgestellt hatte, bekam sogar einen Punkt.

Jetzt können die Verkehrssünder erst einmal durchatmen, das Gesetz zur Erhöhung der Bußgelder ist erst einmal vom Tisch. Doch wie wird nun mit Bescheiden umgegangen, die bereits ergangen und bezahlt sind? Der Landkreis Prignitz verweist auf das zuständige Ministerium des Innern und für Kommunales in Potsdam.

Dieses habe nun alle Bußgeldstellen des Landes angewiesen, wieder den alten Bußgeldkatalog anzuwenden, so Ministeriumssprecher Martin Burmeister. Mit dem Erlass vom 2. Juli werde wie folgt verfahren: „Bußgeldbescheide in laufenden Verfahren sind auf Grundlage der bis zum 27. April gültigen Rechtslage zu erlassen“, informiert Burmeister. Das heißt, dass wieder die alten Strafmaße gelten. „Bußgeldbescheide, die bereits erlassen, aber noch nicht rechtskräftig sind, müssen zurückgenommen und auf Grundlage der alten Rechtslage neu erlassen werden.“

Noch nicht geklärt sei das Verfahren mit rechtskräftigen Bußgeldbescheiden – also auch bereits bezahlten. Ministeriumssprecher Martin Burmeister kann dazu keine Auskunft geben, verweist in die Bundeshauptstadt. Denn hier befasst sich gegenwärtig das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unter Beteiligung der Bundesministerien des Innern und der Justiz mit diesem Thema. „Ein Ergebnis soll in der kommenden Woche vorliegen“, so Martin Burmeister.

In Berlin arbeite man an einer bundeseinheitlichen Lösung für die bislang geahndeten Fälle, teilt Martina Thöne, Sprecherin des Neuigkeitenzimmers im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, mit. Hier werde daran gearbeitet, um den Ländern schnellstens einen neuen ausgewogenen Vorschlag zu unterbreiten. Verkehrssicherheit, aber auch Verhältnismäßigkeit sollen dabei eine Rolle spielen, heißt es aus Berlin. Bis dahin werde der bis zum 27. April geltende Bußgeldkatalog wieder angewendet. Dass heißt, Raser und Falschparker werden zwar wieder zur Kasse gebeten, aber zahlen wesentlich weniger als in den vergangenen Wochen.