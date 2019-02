Kommunalwahl am 26. Mai : Unterschriften müssen bis zum 20. März vorliegen

Wichtige Termine und Unterstützerunterschriften

von Hanno Taufenbauch

22. Februar 2019, 08:48 Uhr

Am 26. Mai finden in Brandenburg die Kommunalwahlen statt. In einer kleinen Serie informieren wir über Besonderheiten dieser Wahlen, über wichtige Termine und den Stand der Vorbereitungen. Heute: Termine und Unterstützerunterschriften.

Kandidaten die nicht für eine der bisher im Landkreis in den Parlamenten vertretene Partei oder Vereinigung antreten wollen, benötigen Unterstützerunterschriften. Dabei ist es egal, in welcher Vertretung die Partei aktuelle Mitglied ist. Beispiel AfD: Da sie mit einem Abgeordneten im Kreistag vertreten ist, benötigen Kandidaten der AfD keine Unterschriften, auch wenn sie für andere kommunale Vertretungen antreten. Bei einer Bewerbung für den Kreistag sind 20 Unterschriften nötig. Die erforderliche Anzahl für Stadt- und Gemeindeparlamente richtet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Darüber informieren die in den Kommunen zuständigen Wahlleiter. Bei unter 300 Einwohnern sind keine Unterschriften erforderlich, erklärt Kreiswahlleiterin Annette Löther. Die Unterschriften müssen bis zum 20. März um 16 Uhr der jeweiligen Wahlbehörde vorliegen. Da dies ein Mittwoch ist, sollten zuvor die Öffnungszeiten abgeklärt werden, rät Löther.

Am 26. März tagt der Kreiswahlausschuss und entscheidet über die Zulässigkeit der Kandidaten für den Kreistag. Die Einspruchsfrist beträgt drei Tage.