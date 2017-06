Weisen : Verfahren gegen Leu eingestellt

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3





Gute Nachricht für David Leu: Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin hat das Verfahren gegen den Bürgermeister der Gemeinde Weisen/Schilde eingestellt. „Es besteht kein hinreichender Tatverdacht“, so Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer auf „Prignitzer“-Anfrage.

Hintergrund war ein Antrag des Amtsausschusses Bad Wilsnack/Weisen an die Neuruppiner Behörde, das Vorgehen Leus in Sachen Kettensäge für die freiwillige Feuerwehr zu prüfen. Bei einem Einbruch ins Gerätehaus war 2015 eine der zwei Motorsägen der Wehr gestohlen worden. Der Bürgermeister kaufte vom Versicherungsgeld ein neues Exemplar, das dann in den Bestand des gemeindlichen Bauhofs überging.

Die Kameraden erhielten im Gegenzug ein gebrauchtes Modell des Bauhofs. Vergangenes Jahr gab es dann eine weitere Wendung: Zwar erhielten die Kameraden gemäß eines Beschlusses der Gemeindevertretung eine Kettensäge vom Bauhof. Dabei handelte es sich aber nicht um das Gerät, das die Versicherung ersetzt hatte. Das bestätigte damals auch Amtsdirektor Torsten Jacob. Die Feuerwehrleute mussten sich mit einem kleineren Gerät begnügen, das leistungsschwächer und somit nicht für die Anforderungen, wie das Zersägen umgestürzter Bäume, geeignet war (wir berichteten).

Letztlich ging die Sache für die Blauröcke aber gut aus. Der Förderverein übergab ihnen Anfang dieses Jahres eine Motorsäge im Wert von 900 Euro, das Geld stammte aus Spenden von Firmen der Gemeinde. Die Aktion kam auf Initiative des ehemaligen Bürgermeisters Berndt Wiechert zustande. „Damit ist die Feuerwehr wieder angemessen ausgerüstet und einsatzbereit“, so Torsten Jacob gestern gegenüber dem „Prignitzer“. Im Haushalt sind immer noch 1000 Euro für die Feuerwehr eingestellt. „Davon hätte man eine neue Säge kaufen können. Das hat sich durch die Spende erledigt“, so Klaus Wichert, stellvertretender Bürgermeister. Die Summe solle dennoch im Haushalt bleiben und für andere Feuerwehrtechnik verwendet werden. Die kleinere Säge werden die Blauröcke ebenso behalten, informierte Wichert.

Gestern wollte sich David Leu nicht mehr zu dem Thema äußern. Er verwies auf seine Ausführungen in der Mai-Ausgabe des Amtsblatts. Darin erklärt Leu, dass sich mit der Einstellung des Verfahrens „die vielen persönlichen Anfeindungen in der Vergangenheit“ als haltlos erwiesen hätten.



